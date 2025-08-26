El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una conferencia de prensa en la cumbre BRICS en Río de Janeiro, Brasil, el 7 de julio de 2025. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una conferencia de prensa en la cumbre BRICS en Río de Janeiro, Brasil, el 7 de julio de 2025. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP)
/ PABLO PORCIUNCULA
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Estados Unidos revocó la visa de ministro brasileño de Justicia Ricardo Lewandowski, dice Lula
Resumen de la noticia por IA
Estados Unidos revocó la visa de ministro brasileño de Justicia Ricardo Lewandowski, dice Lula

Estados Unidos revocó la visa de ministro brasileño de Justicia Ricardo Lewandowski, dice Lula

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente brasileño, , dijo el martes que el gobierno estadounidense revocó la visa del ministro de Justicia, , una decisión que calificó de “irresponsable”.

“Quería expresar al compañero Lewandowski mi solidaridad y la solidaridad del gobierno ante el gesto irresponsable de Estados Unidos de revocarle la visa”, afirmó el mandatario izquierdista durante una reunión ministerial en Brasilia transmitida en directo.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Bolsonaro pide su absolución y afirma que las acusaciones en su contra son absurdas

El ha impuesto aranceles punitivos contra Brasil, así como sanciones financieras y retiro de visas a altos funcionarios en reacción al juicio contra su aliado, el , por presunto golpismo.

“Esas actitudes son inaceptables, no solo contra el ministro, sino contra todos los ministros de la corte suprema, contra cualquier personalidad brasileña”, agregó Lula.

La situación judicial del expresidente ultraderechista ha suscitado fuertes tensiones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos.

El gobierno de Trump suspendió la visa del juez de la corte suprema , a cargo del juicio, y le aplicó la llamada ley Magnitsky, un instrumento para sancionar financieramente a supuestos violadores de derechos humanos en el mundo.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (Fotos de Evaristo SA / Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (Fotos de Evaristo SA / Brendan SMIALOWSKI / AFP)

A finales de julio, Washington bloqueó todos los bienes y participaciones de Moraes en Estados Unidos.

También revocó las visas de otros magistrados de la corte suprema.

Trump impuso a principios de agosto a muchos productos brasileños bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra Bolsonaro.

Bolsonaro se encuentra en prisión domiciliaria preventiva y el fallo en su juicio debe emitirse a partir del 2 de septiembre.

Puede enfrentar 40 años de prisión.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC