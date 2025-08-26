Estados Unidos revocó la visa de ministro brasileño de Justicia Ricardo Lewandowski, dice Lula

Escucha la noticia
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el martes que el gobierno estadounidense revocó la visa del ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, una decisión que calificó de “irresponsable”.
“Quería expresar al compañero Lewandowski mi solidaridad y la solidaridad del gobierno ante el gesto irresponsable de Estados Unidos de revocarle la visa”, afirmó el mandatario izquierdista durante una reunión ministerial en Brasilia transmitida en directo.
El gobierno de Donald Trump ha impuesto aranceles punitivos contra Brasil, así como sanciones financieras y retiro de visas a altos funcionarios en reacción al juicio contra su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro, por presunto golpismo.
“Esas actitudes son inaceptables, no solo contra el ministro, sino contra todos los ministros de la corte suprema, contra cualquier personalidad brasileña”, agregó Lula.
La situación judicial del expresidente ultraderechista ha suscitado fuertes tensiones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos.
El gobierno de Trump suspendió la visa del juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, a cargo del juicio, y le aplicó la llamada ley Magnitsky, un instrumento para sancionar financieramente a supuestos violadores de derechos humanos en el mundo.
A finales de julio, Washington bloqueó todos los bienes y participaciones de Moraes en Estados Unidos.
También revocó las visas de otros magistrados de la corte suprema.
Trump impuso a principios de agosto aranceles punitivos de 50% a muchos productos brasileños bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra Bolsonaro.
Bolsonaro se encuentra en prisión domiciliaria preventiva y el fallo en su juicio debe emitirse a partir del 2 de septiembre.
Puede enfrentar 40 años de prisión.
