Captura de video de las operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Ecuador en territorio ecuatoriano contra organizaciones "terroristas". Foto: EFE
Por Agencia EFE

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Ecuador lanzaron este martes “operaciones conjuntas” en territorio ecuatoriano contra organizaciones “terroristas”, según anunció el Comando Sur de EE.UU. en un mensaje difundido en redes sociales, que fue confirmado a EFE por fuentes del Ministerio de Defensa.

