“Estoy muy nervioso porque no estoy acostumbrado a esto y los zapatos me resbalan así es que tengo miedo de caerme”. Inquieto pero sonriente, Estanislao Fernández respondió así a los periodistas que lo abordaron este martes mientras recorría los pasillos del Congreso de Argentina, donde su padre Alberto Fernández asumió como presidente del país.

El joven de 24 años y único hijo del flamante mandatario argentino se había convertido en tendencia en Twitter desde el inicio de la jornada, cuando medios de su país dieron cuenta del “sorpresivo” cierre de su cuenta en esa plataforma, tan solo unas horas antes de la ceremonia de traspaso de mando.

El cierre de la cuenta de Twitter fue notado rápidamente pos los seguidores de Estanislao, una estrella drag queen y cosplay que se hace llamar Dyhzyx, quien ya contaba con gran popularidad en las redes sociales mucho antes de convertirse en el “hijo del presidente”.

El diario argentino “La Nación" señala que hasta el momento se desconocen los motivos que llevaron a Estanislao a cerrar su cuenta de Twitter, donde tenía más de 180 mil seguidores, y da cuenta de que en el último tiempo, el joven se había quejado del acoso de la prensa y de la situación de su país. “Yo no olvido ni perdono chicxs. Yo no le voy a perdonar nunca a los medios hegemónicos haberme hecho creer que más de una persona tenía que estar presa solo porque no les pasaban guita. No les voy a perdonar nunca la forma en la que encubrieron la crisis de los últimos años”, escribió a inicios de diciembre.

Un pañuelo arcoíris

Pero el revuelo no quedó ahí. Estanislao Fernández volvió a convertirse en tendencia horas después por un detalle en su vestimenta. Un pañuelo con los colores de la bandera LGBTIQ+ en el bolsillo de su saco destacó por sobre el traje y corbata oscuros que vistió en la ceremonia en el Congreso y rápidamente acaparó la atención de los internautas.

Estanislao Fernandez con un pañuelo con los colores de la comunidad LGTB...



Estanislao, que utiliza constantemente sus redes sociales para mostrarse a favor de la comunidad LGBTIQ+, se ha definido en público como bisexual y acudió al cambio de mando junto a su novia Nathy. Ambos se enfrentaron recientemente a un periodista de espectáculos que difundió foto tomada en una discoteca, donde se ve a Estanislao Fernández muy cerca de un bailarín del programa ShowMatch.

“Dejemos de normalizar el acoso mediático. Si vos me decís que yo soy participante de Bailando por un Sueño o cualquier otro programa de tv, no me molestaría ese nivel de acoso, porque es parte del juego. Les recuerdo que a mí me volvieron figura pública sin mi consentimiento”, dijo el joven a través de su cuenta de Twitter.

El flamante presidente de Argentina estuvo acompañado en la ceremonia por su hijo Estanislao, de 24 años, y su novia, Fabiola Yáñez. (Foto: Reuters)

En general, Estanislao había logrado mantenerse al margen de la campaña electoral, pero en los últimos meses ha sido objeto de críticas, incluso por los rivales políticos que su padre tiene fuera del país. Una muestra es el ataque que sufrió a finales de octubre por parte de uno de los hijos del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

“No es un meme”, escribió Eduardo Bolsonaro al compartir una imagen que buscaba ridiculizar al hijo del presidente de Argentina mostrando dos fotos: una de Estanislao con el disfraz que utilizó en la ComicCon de Buenos Aires y otra de Eduardo Bolsonaro cargando armamento semiautomático.

Estanislao respondió sin mencionar directamente a Eduard Bolsonaro. “Me empezó a seguir mucha gente de Brasil y quiero decirle a la comunidad LGBT y aliades de Brasil que estamos juntes en esta lucha. Recuerden que el amor siempre vence al odio y entre nosotres nos tenemos que cuidar siempre”, dijo en Twitter.

Estrella drag queen y cosplay

El hijo del presidente argentino reparte sus días entre las obligaciones que demanda ser un estudiante de ilustración y una estrella drag queen y cosplay en las redes sociales. En Instagram, donde cuenta con más de 230 mil seguidores, comparte fotografías de sus caracterizaciones, las mismas que tienen miles de likes.

El joven, un fanático de la manga japonesa y de su estética, fue premiado por su universidad por un trabajo titulado “El poder del maquillaje”. También es conocido por ser un streamer y tiene su propio canal en la plataforma Twitch, donde realiza transmisiones relacionadas con videojuegos.

Alberto Fernández se ha declarado públicamente muy orgulloso de su hijo y de sus acciones. “Estoy orgulloso de mi hijo, ¿cómo puedo no estar orgulloso? Mi hijo es un activista de derechos en esa comunidad. Me preocuparía si mi hijo fuera un criminal, pero es un gran hombre", dijo hace unas semanas.

Estanislao, por su parte, también apoya a su padre en su nueva función. “Estoy muy feliz, que es lo que importa. Lo daremos todo”, dijo el joven este martes en los pasillos del Congreso.

