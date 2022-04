La denuncia conmueve a madres, padres y docentes de la Comunidad Hijas de Cristo Rey, de Garín, en el partido de Escobar, en Argentina. Una mujer se presentó en una dependencia de la policía bonaerense y afirmó que su hija de seis años fue abusada por cuatro alumnos que la encerraron en un baño del colegio, le bajaron los pantalones y la manosearon. Aunque están identificados, los abusadores no fueron detenidos porque son menores inimputables.

Así lo pudo reconstruir LA NACION de fuentes policiales y judiciales. En el caso tomó intervención el fiscal Gustavo Ancurio, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 del Fuero Penal Juvenil de Zárate-Campana, y personal de la Comisaría de La Mujer y la Familia de Escobar.

La denuncia fue presentada anteayer a las 12.30. La madre de la víctima explicó que no podía especificar el día en que ocurrió el abuso, pero dijo que se había enterado de lo sucedido 24 horas antes de presentarse en la dependencia policial.

“A mi hija la encerraron en el baño, le bajaron el pantalón, le pegaron en la cola y comenzaron a tocarle sus pechos por debajo de su remera”, dijo la madre de la víctima ante el personal policial.

La niña no dio otros detalles porque se angustió y sintió vergüenza, explicó la mujer. “La pesquisa está apuntada a identificar a los autores del hecho. En la denuncia no se aportaron los nombres de los agresores. Si los implicados son menores de 16 años, el trabajo va a estar dirigido a determinar cómo fueron los hechos, pero no se podrá avanzar sobre los sospechosos porque serían inimputables. En ese caso, el trabajo de la fiscalía estará limitado a determinar qué pasó”, sostuvo una fuente de la investigación.