La polémica frase de Evo Morales que hace enojar a las mujeres en su Día Internacional

El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó, en el Día Internacional de la Mujer, que para cambiar para garantizar el respeto al género femenino hay que cambiar de "chip", pues no es suficiente contar con normas que busquen erradicar la violencia y la desigualdad.

►Evo Morales compara a Juan Guaidó con un "virrey colonial"



​►Bolivia: Miles de mujeres marchan en La Paz exigiendo el respeto a la vida | FOTOS

"Si queremos respetar el derecho y la dignidad de la mujer pasa por cambiar el chip de cada ser humano, eso es lo más difícil, no solo se trata de normas y leyes", dijo Evo Morales.

Así mismo, el presidente de Bolivia culpo al colonialismo, el liberalismo, e inclusive al militarismo de dejar una"mentalidad machista" en la población y que cambiar esto requiera su tiempo.

Así mismo, Morales recordó su infancia con una polémica frase. "Mi mamá me decía: ‘Evito no se pega a la mujer, quizá tu papá tiene su chola, no vendrá a comer, reniega, pero nunca me ha tocado’. Y yo le decía: ‘¿Cómo no te va a tocar mami? Si nunca te ha tocado nunca hubiera habido Evo", afirmó el presidente de Bolivia.

El presidente anunció que para el 13 de marzo se aprobará un decreto supremo para que el personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) se especialice y así pueda combatir de mejor forma esos hechos.

Fuente: El Deber