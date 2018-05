Evo Morales califica de "histórica" la jornada electoral en Venezuela

El presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó de "histórica" la jornada electoral que se cumple en Venezuela, donde se muestra una "vocación democrática" pese al "boicot" del "imperio", según el gobernante boliviano.

"Saludar al hermano pueblo venezolano que asiste a las urnas. Esta jornada ya es histórica, porque Venezuela está demostrando su vocación democrática, pese al intervencionismo y boicot que sufre desde el imperio", escribió Morales en Twitter.

El mandatario de Bolivia es aliado del venezolano Nicolás Maduro, que aspira a la reelección en estos comicios señalados de fraudulentos por la oposición y por numerosos Gobiernos que pidieron su suspensión.

En estas elecciones se medirán también el ex gobernador Henri Falcón, un chavista disidente que se apartó de la decisión de la opositora Mesa de la Unidad Democrática de no participar e inscribió su candidatura; el ex pastor evangélico Javier Bertucci y el ingeniero Reinaldo Quijada.

Fuente: EFE