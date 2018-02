Evo Morales: "Estamos cerca de volver al Pacífico con soberanía"

El presidente de Bolivia, Evo Morales, consideró este domingo que su país está "muy cerca" de retornar al mar, un mes antes de empezar los alegatos orales contra Chile por una salida soberana al Océano Pacífico, en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

El mandatario boliviano estimó que "estamos por primera vez muy cerca de volver al Pacífico con soberanía", en una ceremonia pública, en la que se recreó el instante en que un "chaski" (mensajero indígena) llegó a La Paz con el aviso de que tropas chilenas habían invadido el puerto boliviano de Antofagasta, en febrero de 1879.



El indígena Gregorio Colque recorrió entonces casi 300 km a pie durante seis días para entregar la nota, un trayecto parecido al que efectuó esta semana el teniente de ejército Rodolfo Choque para conmemorar la hazaña.



Morales, que encabeza diversas actividades "para acompañar la última etapa de nuestra demanda marítima", como elaborar una bandera del mar de 70 km, dijo que Bolivia perdió su costa por "una invasión, no planificada por el pueblo chileno, sino por la oligarquía chilena apoyada por transnacionales inglesas".



El gobernante anunció además que presidirá el lunes una reunión con el equipo jurídico boliviano "para ultimar detalles", de cara a los alegatos orales que comenzarán el 19 de marzo en La Haya.



Según explicó al canal Abya Yala el e xpresidente boliviano y agente ante la CIJ, Eduardo Rodríguez Veltzé, en esa ocasión se llevarán adelante "las audiencias que corresponden al proceso de fondo, a la causa misma", y que para el efecto "nuestro equipo está preparado, tiene confianza".



Según Rodríguez Veltzé, "los fallos de la corte internacional de justicia son definitivos y de cumplimiento obligatorio", y Chile y Bolivia "estarán, ambos países, en condiciones de honrar la decisión de la Corte, pues se han sometido a ella".



El fallo de la CIJ, que podría ser conocido a fines de año, "no es una sentencia de la cual se pueda esperar que determine que Chile tiene que entregar nada, es una obligación de sentarse a negociar con Bolivia de buena fe, de manera oportuna y eficaz", sostuvo.



De acuerdo al cronograma de la CIJ, Bolivia y Chile harán sus alegatos orales del 19 al 26 de marzo, en el marco del juicio planteado por La Paz en 2013. Chile argumenta que no tiene deudas pendientes.



Fuente: AFP