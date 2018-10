Evo Morales dice que "no está cerrado" el tema marítimo entre Bolivia y Chile

La Paz. El presidente boliviano Evo Morales afirmó este viernes que "no está cerrado el tema del mar", en referencia al fallo de la Corte de La Haya, que dictaminó que Chile no tiene obligación de negociar una salida al océano Pacífico para Bolivia.

"Sería importante que también Chile aplique, respete, el último párrafo (del fallo) donde (el tribunal) nos invoca a seguir dialogando sobre el tema del mar. Y no está cerrado el tema del mar", dijo Morales en discurso público en Cobija, al norte del país.

El párrafo 176 señala que la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) "no debe entenderse como un impedimento" a que continúen las gestiones "en un espíritu de buena vecindad" y que "con la voluntad de ambas partes, pueden llevarse a cabo, negociaciones significativas".



Morales volvió a cuestionar el fallo que "respetamos, pero no compartimos".



Con el trámite del proceso, que duró el último quinquenio, "todo el mundo sabe ahora que hay un tema pendiente y, lo más importante: si la Corte hubiese dicho: con el Tratado de 1904 está resuelto el problema de Chile y Bolivia, eso sí habría sido una derrota", señaló.



Según el gobernante, principal promotor del juicio en La Haya, la CIJ opinó que "el Tratado de 1904 (que fijó los límites entre ambos países) no ha resuelto (la demanda marítima boliviana y que) se sigue negociando; ese es el resultado".



Después del fallo, "hay otros caminos ahora para emprender", señaló, aunque no identificó cuáles.



Además, dijo no entender cómo "tantas cortes creadas por las Naciones Unidas no sé si están sometidas a ciertos intereses. Esto habría que investigar, averiguar".



"Si la Corte dice que no hay obligación de negociar, ¿a quién está favoreciendo?: ni a Bolivia, ni siquiera al pueblo chileno. Toda la costa de Chile sobre el océano Pacífico es de siete familias, de siete empresarios nacionales e internacionales", reclamó.

Morales se pronunció un día después de que el ex presidente Carlos Mesa, vocero del mar, planteara "encarar de manera remozada" las relaciones con Bolivia, y "pasar la página" para dar lugar a "un nuevo escenario" con "nuevas personas".



Bolivia y Chile carecen de relaciones diplomáticas desde 1978, tras un frustrado acuerdo de solución marítima.

Fuente: AFP