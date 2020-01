Evo Morales dice que papa Francisco insiste en visitar La Paz

La Paz. El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo hoy que el papa Francisco insiste en ir a La Paz, situada a 3.600 metros sobre el mar, durante su visita al país del próximo año, aunque el Gobierno boliviano planteó realizar los actos centrales en la oriental Santa Cruz, ubicada a menor altitud.

Morales dijo hoy en rueda de prensa que la visita de Francisco a Bolivia está garantizada para el 2015 y lo que resta definir son las fechas y la agenda de los actos religiosos.

"Me preguntó dónde sería el acto central. Yo, por razones de salud, dije sería en Santa Cruz (situada a 400 metros de altitud). Pero me ha insistido: 'Quiero estar en La Paz'. Va estar en La Paz. Pero no sabemos tampoco cuántos días se va a quedar para organizar las distintas visitas", dijo el mandatario boliviano.

Según Morales, el sumo pontífice quiere reunirse con diversos sectores sociales, especialmente con los indígenas.

Agregó que están a la espera de la confirmación oficial de la agenda de viaje de Francisco a Sudamérica porque, según Morales, está previsto que visite tres países: Paraguay, Bolivia y Ecuador, aunque no está definido en qué orden se realizará el periplo.

En los últimos días, los medios especularon por la posibilidad de que el Papa finalmente visite Santa Cruz o la sureña Tarija, situada a poco más de 1.800 metros de altitud.

Morales se reunió en privado con Francisco en el Vaticano a finales de octubre pasado, aunque entonces no trascendió el contenido de ese encuentro.

La única visita de un pontífice a Bolivia fue la realizada por Juan Pablo II en 1988.

