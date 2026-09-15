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Resumen

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El expresidente de Bolivia Evo Morales, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni
El expresidente de Bolivia Evo Morales, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni
Por Agencia EFE

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) afirmó este martes que la decisión del Gobierno de Rodrigo Paz de ampliar el estado de excepción por 90 días más, “solo servirá para reprimir al pueblo” y que no resolverá la crisis económica que se vive en el país.

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