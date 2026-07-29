El expresidente de Bolivia, Evo Morales, habla durante una entrevista en Lauca Ene, provincia de Tiraque, departamento de Cochabamba, Bolivia, el 23 de junio de 2026. (MARTIN BERNETTI / AFP)
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, habla durante una entrevista en Lauca Ene, provincia de Tiraque, departamento de Cochabamba, Bolivia, el 23 de junio de 2026. (MARTIN BERNETTI / AFP)
/ MARTIN BERNETTI
Por Agencia EFE

El expresidente de Bolivia Evo Morales sostuvo este miércoles que las autoridades no le “van a intimidar”, ante la orden de captura en su contra por presunta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio para exigir la renuncia del actual mandatario, Rodrigo Paz.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.