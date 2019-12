Buenos Aires. Evo Morales llegó esta mañana a Argentina. Tras pasar casi un mes asilado en México y unos días en Cuba, luego de renunciar a la presidencia en Bolivia en medio de una crisis institucional por unas elecciones denunciadas por fraude, el exmandatario aymara arribó al país para reunirse con sus hijos.

“Acaba de llegar a Ezeiza, entiendo que también su exvicepresidente. Creo que están acompañados por una exministra y otro funcionario. Viene para quedarse en la Argentina supongo”, confirmó el flamante canciller, Felipe Solá, en declaraciones al canal TN. Además, explicó que llegó con asilo político y esta mañana pedirá ser refugiado.

“La condición con la que entra es la que le concedí yo anoche, pidió asilo. Les he dado asilo para que entren al país pero están firmando el pedido de refugio. La condición de refugiados la da el Ministerio del Interior y está normada, en cambio el asilo no tiene normas”, agregó el funcionario.

Solá también aseguró que hasta ahora no había tenido contacto con Evo, sino que los trámites los llevaba adelante con su exvicepresidente, Álvaro García Linera, y dijo sobre la condición de refugiado: “El reglamento exige una serie de pautas, como el domicilio, etc... Queremos de Evo el compromiso de no hacer declaraciones políticas en la Argentina. Es una condición que le pedimos nosotros”.

AFP.

Respecto de la decisión del boliviano de abandonar México, el canciller dijo que entiende que Evo quería estar acá por la cercanía con su país. “Cando pueda entrar a Bolivia, entrará. Él se siente mejor acá, sus dos hijos están como estudiantes universitarios”. Además, habló sobre la decisión gubernamental y demarcó las diferencias con el gobierno anterior, que se negó a recibir al mandatario aymara cuando estallaron las protestas en el país vecino.

Sobre la gestión que hizo el presidente Alberto Fernández a favor de su seguridad cuando comenzaron las marchas, advirtió: “Si no nos ocupábamos de él rápidamente, podía correr peligro su vida. Iba a correr sangre en Bolivia”.

El funcionario destacó en la charla también que la Casa Rosada no reconoce a la administración de Jeanine Áñez como gobierno de Bolivia: “Yo diría que es un gobierno de facto, que puede tener apoyo de la población. Trataremos de ayudar para que las elecciones lleguen lo antes posible”.

— Tensión —

La renuncia de Morales generó un cortocircuito en la transición entre los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. El actual presidente quería ofrecerle asilo político, algo que la gestión anterior no concretó.

Como consecuencia, Morales viajó a México, con la intención de viajar a la Argentina una vez que asumiera el kirchnerismo.

“No pierdo la esperanza de volver [a Bolivia] en cualquier momento. Si me acerco a Bolivia mediante la Argentina, mejor todavía”, dijo Morales desde México después de que Alberto Fernández lo invitara al país.

El pasado martes, cuando Alberto Fernández y Cristina Kirchner asumieron como presidente y vicepresidenta, respectivamente, el expresidente tuiteó una foto de los dos con un mensaje: “Hoy vuelve la esperanza a la hermana República Argentina de la mano de Alberto y Cristina. Felicitamos la proeza de este valeroso pueblo que hoy levanta las banderas de la integración y la #PatriaGrande. Las bolivianas y bolivianos nos sentimos admiradores de su historia de lucha”.

Hoy vuelve la esperanza a la hermana República Argentina de la mano de Alberto y Cristina. Felicitamos la proeza de este valeroso pueblo que hoy levanta las banderas de la integración y la #PatriaGrande. Las bolivianas y bolivianos nos sentimos admiradores de su historia de lucha pic.twitter.com/Gcr8DHhppd — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 10, 2019

— Junto a sus hijos —

Evaliz y Álvaro Morales llegaron a la Argentina desde Bolivia el 23 de noviembre por la tarde en un vuelo comercial que partió desde La Paz, que aún se encontraba convulsionada por la renuncia de Evo y la asunción del gobierno de derecha de Jeanine Áñez en una sesión sin quórum. Los jóvenes entraron sin pedido de asilo.

Presionado por las Fuerzas Armadas y la oposición, Evo Morales renunció a su cargo el 10 de noviembre, horas después de convocar a nuevas elecciones tras el resultado de la auditoría de la OEA que arrojó “serias irregularidades” en los comicios del 20 de octubre, en los que obtuvo su cuarto mandato.

Morales estuvo casi 14 años en el poder y fue el primer indígena en dirigir a Bolivia.

Al anunciar su decisión, aseguró: “Renuncio a mi cargo de presidente para que no sigan persiguiendo a dirigentes sociales. Pedimos que no maltraten al pueblo. Estoy renunciando para que mis hermanas y hermanos del MAS no sean más hostigados, perseguidos ni amenazados. Lamento mucho este golpe cívico con algunos sectores de la policía por plegarse para atentar contra la democracia, la paz social, con amedrentamiento de intimidad al pueblo boliviano”.

Fuente: La Nación de Argentina / GDA