Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El expresidente boliviano Evo Morales se dirige a sus seguidores durante un mitin en el Estadio Hugo Chávez en Chimoré, en el departamento de Cochabamba, Bolivia, el 19 de febrero de 2026. (David FLORES / AFP)
El expresidente boliviano Evo Morales se dirige a sus seguidores durante un mitin en el Estadio Hugo Chávez en Chimoré, en el departamento de Cochabamba, Bolivia, el 19 de febrero de 2026. (David FLORES / AFP)
/ DAVID FLORES
Por Agencia EFE

El expresidente de Bolivia Evo Morales exigió este lunes un proceso “imparcial” y “legal”, después de que un tribunal lo declaró en rebeldía y emitió una orden de captura en su contra por no presentarse al inicio de un juicio por presunta trata agravada de personas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.