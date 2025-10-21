Fotografía del 11 de octubre de 2025 del expresidente boliviano Evo Morales hablando durante un evento en Villa Tunari (Bolivia). Foto: EFE/Jorge Abrego
Fotografía del 11 de octubre de 2025 del expresidente boliviano Evo Morales hablando durante un evento en Villa Tunari (Bolivia). Foto: EFE/Jorge Abrego
Agencia EFE

La Fiscalía de Bolivia presenta acusación formal contra Evo Morales por trata agravada de personas
La Fiscalía de Bolivia presenta acusación formal contra Evo Morales por trata agravada de personas

La presentó este martes la acusación formal contra el expresidente de Bolivia, , por el delito de trata agravada de personas, lo que significa que el juez del proceso debe señalar una fecha para que comience el juicio en su contra.

La fiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que se llegó a esta instancia del proceso penal contra Morales (2006-2019) después de haber realizado un análisis “minucioso” de todas las pruebas e informes recopilados durante la etapa preparatoria.

“Vamos a estar a la espera de lo que establece el procedimiento penal para que una vez que el juez analice todo esto, tendrá que pasarlo al tribunal correspondiente para que señale día y hora para que se lleve adelante el juicio oral”, dijo Gutiérrez en una conferencia de prensa.

Destacó que la investigación que comenzó “a finales de septiembre del año pasado, hoy culmina con una acusación formal”.

En octubre de 2024, la fiscal Gutiérrez dictó una , que posteriormente refrendada por un juzgado de Tarija, por supuestamente tener un hijo con una menor de edad mientras era presidente de Bolivia, en 2016.

El expresidente boliviano, Evo Morales, dice que para su sector y sus leales "no hay" una segunda vuelta en Bolivia. (Jorge Abrego / EFE)
/ Jorge Abrego

A principios de este año, un tribunal judicial , después de que el político no se presentara en dos ocasiones, al alegar enfermedad, a una audiencia que debía resolver la acusación en su contra por trata agravada de personas.

Por este caso, los seguidores del expresidente bloquearon carreteras para evitar su detención en 2024 y Morales no ha salido desde octubre del año pasado del Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, donde permanece resguardado por centenares de sus aliados.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró este miércoles 18 de junio en una entrevista con EFE que su principal legado al concluir su mandato será la preservación de la democracia, y acusó al exmandatario Evo Morales (2006-2019) de dividir al oficialismo de cara las presidenciales de agosto. (EFE)

