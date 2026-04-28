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El expresidente de Bolivia, Evo Morales, llega a un mitin en el Estadio Hugo Chávez en Chimoré, departamento de Cochabamba, el 19 de febrero de 2026. (Foto de David FLORES / AFP).
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, llega a un mitin en el Estadio Hugo Chávez en Chimoré, departamento de Cochabamba, el 19 de febrero de 2026. (Foto de David FLORES / AFP).
/ DAVID FLORES
Por Agencia EFE

Los fiscales que investigaron al expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) por el delito de trata agravada de personas, debido a su presunta relación con una menor de edad cuando era gobernante, han reunido más de 170 pruebas de cargo en su contra para un juicio oral, informó una fuente oficial.

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