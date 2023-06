“Repito, (hay que) cuidarse de Lucho Arce, les pido a los dirigentes sanos y honestos que no son prebendales” porque “les hace seguimiento” para “hacer algún montaje”, dijo el domingo Evo Morales, expresidente de Bolivia y jefe del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), según detalló EFE.

Estas declaraciones de Evo Morales se sumaron a lo mencionado el martes 13 por el vicepresidente del MAS, Gerardo García, que indicó que los dirigentes del partido se arrepienten “de haber elegido” a Luis Arce “como presidente”.

Luis Arce habla junto al expresidente de Bolivia, Evo Morales, durante una conferencia de prensa, en Buenos Aires, el 27 de enero de 2020. (Foto de RONALDO SCHEMIDT / AFP ) / RONALDO SCHEMIDT

“Hemos visto que ahora nos ha traicionado, es lo peor. La traición es lo que más duele (...) En vez de que hagamos una gestión de Gobierno, ellos siguen diciendo que son del MAS, pero están actuando de otra manera, han intentado y están intentado hacer su propia estructura política”, dijo el vicepresidente del MAS.

Por su parte, la ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada, se mostró en desacuerdo con Gerardo García.

“Lamentamos profundamente y rechazamos de manera firme y plena estas declaraciones (...) no hemos traicionado ni traicionaremos los principios de nuestro movimiento político”, dijo la ministra en conferencia de prensa el miércoles 14.

Raúl Peñaranda, periodista y analista político boliviano, conversó con El Comercio sobre Evo Morales, el presidente Luis Arce, el Movimiento al Socialismo (MAS) y las elecciones de Bolivia del 2025.

¿Cuál es la postura de Evo Morales respecto al gobierno de Luis Arce?

Existe un gran distanciamiento entre Evo Morales y Luis Arce. Resulta increíble porque Luis Arce ha sido ministro de economía de Evo Morales y un aliado muy cercano. Fue Evo quien lo puso como candidato, quizá pensando que iba a ser una persona más dócil y que él iba a ser el candidato para el 2025. Quizá ese fue el cálculo.

¿El distanciamiento favorece o desfavorece a Evo Morales?

Evo ha ocasionado el distanciamiento, no Arce. Tengo la hipótesis de que Evo Morales esperaba que Arce dijera, temprano en su gestión, que no iba a ser candidato en el 2025. Al no hacerlo, Morales empezó a tener muchos nervios. A esto se suma el hecho de que Arce tiene una imagen mejor que la de él en las encuestas.

También podríamos presumir que Arce no ha tomado una decisión sobre postular en el 2025. Esto también es una posibilidad.

¿Qué estaría buscando Evo Morales con este alejamiento?

Es una guerra dura, sobre todo de parte de Evo y sus aliados principales. No tanto por parte de Arce, que nunca ha respondido directamente. Ha hecho algunas alusiones pero su estrategia es no responder. Sí tiene integrantes de la bancada arcista donde hay diputados que responder con dureza con Morales, pero en general Arce y los ministros han evitado la confrontación.

Lo que se está jugando aquí es la posible presidencia del 2025. Ambos tienen peso electoral.

¿Las encuestas respaldan a Luis Arce?

El presidente Arce no ha señalado que quiere ser candidato, pero todo indica que podría serlo. Además en las encuestas figura con mayor popularidad. Cuando se pregunta a la gente cuáles son las figuras que tienen mayor respaldo, no necesariamente electoral, pero buena imagen aún con cifras bajas, Arce está primero. En intención de voto eso cambia un poco, pero estamos tan lejos que no vale mucho la pena insistir en eso. En imagen, aunque ha bajado, tiene una mejor imagen que Evo Morales.

Evo Morales tuiteó que “compañeras y compañeros dignos y honestos del Ministerio de la Presidencia nos advierten de la guerra sucia” y en otro momento de su publicación dice el “ plan es destruir nuestra imagen para después justificar un atentado contra nuestra libertad o nuestra vida”. ¿Qué opina al respecto?

El tuit muestra el estado de ánimo de Evo Morales. Su falta de equilibro en este momento. Está totalmente desaforado. Creo que teme que el gobierno puede iniciar una campaña de desprestigio. Siempre habla de que lo quieren destrozar, como poniendo el parche antes de la herida.

El tema que menciona Evo Morales en un reciente tuit, sobre el atentado contra su libertad o contra su vida es totalmente exagerado. Eso no va a ocurrir en Bolivia. Eso no es una posibilidad. Pero él teme, está esperando una jugada del gobierno que nunca llega. El gobierno siempre responde con el silencio.

Evo está en una posición de un creciente radicalismo que le impide ver adecuadamente la realidad. No estoy tan seguro que este tipo de mensajes tengan respaldo en su base.

¿El Movimiento al Socialismo (MAS) se está debilitando?

El MAS sigue siendo una fuerza importante. Podrían haber dos candidatos, no se sabe quién podría tener la sigla. En este momento el dueño, por así decirlo, que controla la sigla ente el Tribunal Supremo Electoral es Evo Morales. Igual, presumo, que para Luis Arce no va a sería difícil conseguir otro partido para poder candidatear.