Evo Morales pide investigar contratos de Odebrecht en Bolivia

El presidente Evo Morales solicitó este lunes al Congreso investigar los contratos en Bolivia de la constructora brasileña Odebrecht, tras mencionarse a su país en las investigaciones del caso Lava Jato.

El mandatario pidió que "una comisión mixta, integrada por diputados oficialistas y opositores, investigue de manera transparente si hubo actos de corrupción y manipulación de la empresa brasileña Odebrecht con algunas ex autoridades de nuestro país".



El gobierno dijo que la prensa local informó que "en esta investigación que realiza Brasil se menciona a Bolivia", en referencia al caso Lava Jato, que vincula a empresas brasileñas en el pago de sobornos a políticos en su propio país y en la región.



El ex presidente boliviano Carlos Mesa (2003-2005) señaló en su página en Internet que Odebrecht se adjudicó en Bolivia la construcción de una carretera en la región de Santa Cruz (este) de 108 kilómetros durante su gobierno, con un crédito brasileño, pero que no se ejecutó por problemas para asegurar la contraparte local.



Según el, en el gobierno que le sucedió, en el de Eduardo Rodríguez Veltzé (2005), se retomó el proyecto y se logró el financiamiento de la CAF (Corporación Andina de Fomento).



Esa vía, cuando fue entregada en 2009, tuvo un costo de 75 millones de dólares.



Tras conocer la decisión de Morales, los ex presidentes Mesa y Rodríguez Veltzé expresaron por separado su pleno respaldo a una investigación.



Fuente: AFP