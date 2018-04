Evo Morales pone en duda su asistencia a Cumbre de las Américas

El presidente de Bolivia, Evo Morales, puso en duda este martes su participación en la Cumbre de las Américas que se celebrará este viernes y sábado en Lima, al anunciar que conversará con otros mandatarios para definir si asistirá o no.

En un acto con sindicalistas en la región de Tarija (sur), Morales indicó que en las próximas horas conversará "con varios presidentes" para definir "qué se va a hacer", si "vamos o no vamos" a la cumbre en el Perú.



"Quería encontrarme con el presidente de EE.UU. (Donald Trump) de cara a cara para debatir políticas económicas, políticas sociales. No viene dice, qué hacemos ahora", agregó escuetamente el gobernante boliviano.



La Casa Blanca informó hoy de que Trump no viajará a la Cumbre de las Américas en nuestro país, para centrarse en los acontecimientos en Siria, y enviará en su lugar al vicepresidente Mike Pence.



Este era el primer viaje planeado de Trump a Latinoamérica desde su llegada a la Casa Blanca en 2017.



Evo Morales también ha abogado ante el país anfitrión de la cumbre por su colega venezolano, Nicolás Maduro, a quien el Gobierno peruano retiró la invitación en protesta por la convocatoria anticipada de elecciones para el 20 de mayo en Venezuela, un proceso que considera que no tiene las garantías suficientes.



La VII Cumbre de las Américas reunirá en la capital peruana el 13 y 14 de abril a los principales líderes políticos de la región, con la gobernabilidad democrática frente a la lucha contra la corrupción como tema central.