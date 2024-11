Este fallo ratifica otra decisión de diciembre del 2023, donde el Tribunal Constitucional estableció que el “ejercicio de mandato” de los titulares de los poderes públicos sea “únicamente por dos períodos, sean estos continuos o discontinuos, sin posibilidad de ampliarse a un tercer mandato”.

Evo Morales comenzó a gobernar Bolivia en el 2006 y fue reelegido para el periodo 2010-2015, cuando entró en vigor una nueva Constitución. Luego, la justicia lo habilitó para ejercer un tercer periodo (2015-2020), pese a que la oposición denunció que era ilegal. Además, logró que el Poder Judicial declarara la reelección como un derecho humano y buscó un cuarto mandato para el periodo 2020-2025. Sin embargo, fue acusado por sus opositores de fraude. Las protestas que estallaron en el país lo obligaron a renunciar en noviembre de 2019.

Fotografía fechada el 6 de noviembre de 2024 del expresidente Evo Morales observando su teléfono durante el quinto día de huelga de hambre. (EFE/Luis Gandarillas). / LUIS GANDARILLAS

El auto del Tribunal Constitucional del viernes, firmado por los magistrados René Espada y Gonzalo Hurtado, repite lo decidido en el 2023.

Agrega que se busca “evitar de cualquier modo la permanencia de un mandatario, en el caso de los Órganos Legislativo (y) Ejecutivo, por más de diez años en total”.

El artículo 168 de la Constitución de Bolivia dice: “El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.

El fallo es una respuesta a un recurso de complementación y enmienda presentado por legisladores afines a Morales.

Tras la decisión del Tribunal Constitucional, el exministro Carlos Romero, aliado de Morales, manifestó que “eso” de la reelección discontinua no existe en el ordenamiento jurídico de Bolivia ni en el internacional.

Indicó que los magistrados, al introducir esa figura de reelección discontinua, están modificando la Constitución con un auto constitucional y comenten “prevaricato”.

Morales tendrá que buscar un delfín y nuevo partido

El presidente de Bolivia, Luis Arce, habla durante la presentación de un informe de gestión este viernes en La Paz. (EFE/ Luis Gandarillas).

Sobre el futuro de Evo Morales, el periodista boliviano Rafael Archondo le dijo a El Comercio que el fallo del Tribunal Constitucional llega en un momento en el que este se encuentra bastante debilitado.

“Si esto hubiese llegado cuando los bloqueos de carreteras estaban en curso, digamos un mes atrás, hubiese sido diferente. Surge justamente cuando él está suspendiendo los bloqueos, cuando ya sus bases sociales están desmovilizadas, están de regreso a sus casas, y entonces es un momento muy bien elegido, si es que hubiese habido un plan para tomar esta determinación”, aseveró.

Archondo explicó que este fallo, a diferencia del emitido en el 2023, se refiere específicamente al tema de la reelección de Morales, porque el anterior fue una especie de nota a pie de página dentro de una sentencia que tenía que ver con la libertad de expresión y las elecciones judiciales.

“Ahora ya hay una decisión muy clara del sistema judicial y, por supuesto del gobierno de Luis Arce, que es quien controla el Poder Judicial, de inhabilitar a Evo Morales. Yo creo que ahora sí ya están las cartas sobre la mesa”, aseguró.

¿Qué podría hacer Evo Morales? Archondo cree que primero va a esperar a ver si se le despoja o no de la sigla del MAS. Si eso sucediera, él tendrá que tomar la decisión de nominar a otra persona como candidato presidencial y, adicionalmente, buscar otro partido para que este postulante pueda participar en las elecciones de agosto del 2025.

Además… La pelea entre Arce y Morales En octubre del 2020, Luis Arce, que fue ministro de Economía de Evo Morales, ganó las elecciones presidenciales en Bolivia con el 55% de respaldo, en representación del Movimiento al Socialismo (MAS) . Aquella vez Morales fue su jefe de campaña.

. Aquella vez Morales fue su jefe de campaña. A finales del 2021, cuando Arce cumplió un año como presidente, empezó la fractura con Morales, quien exigía más coordinación y el cambio de varios ministros, algo que el presidente no hizo.

Luego, Morales comenzó a denunciar supuestos hechos de corrupción dentro del Gobierno y vínculos del Ejecutivo de Arce con el narcotráfico. También hubo insinuaciones de una mala gestión económica del país.

En octubre del 2023, Morales, líder del MAS, llamó a un congreso que terminó con su proclamación como “candidato único” para las elecciones de agosto del 2025.

Pero el presidente Luis Arce tiene la intención de postular a la reelección por el MAS.

Ahora el MAS está dividido en dos bandos, unos que apoyan a Morales y otros a Arce.

El bloqueo de carreteras

La Policía Militar Boliviana custodia una vía que había sido bloqueada por simpatizantes de Evo Morales en Parotani. (EFE/ Luis Gandarillas). / LUIS GANDARILLAS

Desde el miércoles, los partidarios de Evo Morales empezaron a liberar las carreteras que habían sido tomadas durante 23 días, la mayor parte de ellas en el departamento de Cochabamba. Inicialmente, se aseguró que la tregua era por 72 horas. Pero hasta el domingo ese período había vencido y no hubo novedad en los caminos.

Los cortes de carreteras dejaron pérdidas por más de 2.000 millones de dólares, según el gobierno. Las manifestaciones eran para exigir que sea suspendida una la investigación fiscal contra Morales por estupro y trata, y para que sea habilitado como candidato presidencial.

Al respecto, Archondo dijo que el levantamiento de los bloqueos vino precedido por un desbloqueo violento, aunque sin heridos ni muertos, efectuado por la policía unos días antes en el puente de Parotani, la carretera que conecta a Cochabamba con el occidente del país.

“Este podría ser considerado como el primer gobierno que ha logrado desbloquear, en condiciones de conflicto social, una carretera. Esto no se había podido hacer todos estos años, desde que Evo Morales es importante en el mundo sindical campesino. Eso muestra primero que el Gobierno utilizó una táctica muy efectiva, porque lo que se dice siempre es que se puede desbloquear, pero a menudo a cambio de heridos y muertos. Esta vez no sucedió aquello y Evo no pudo levantar la bandera de la masacre de Parotani, y después de ese desbloqueo vino su pedido para suspender voluntariamente los bloqueos”, indicó Archondo.

La policía desbloquea una vía en Mainara, departamento de Santa Cruz. (EFE/ Juan Carlos Torrejon). / JUAN CARLOS TORREJON

Este desenlace ha mostrado una debilidad muy profunda de Evo Morales, aseguró Archondo, también una posible desmotivación entre sus seguidores, y un encogimiento de sus bases, que ya no están en todo el país, sino sólo en las zonas donde originalmente surgió el MAS.

“Evo Morales ya no puede ya no puede imponer sus ideas y sus planteamientos a través de medidas de fuerza. Ahora es un actor político más que va a tener que litigar en los tribunales, que va a tener que buscar otra sigla... es decir, de alguna manera el Estado plurinacional que él fundó se vuelca en su contra”, dijo el periodista.

¿Y cómo aprovecha la oposición la división en el Mas?

¿La situación será aprovechada por la oposición para el surgimiento de un líder fuerte que haga frente al MAS? Archondo lo ve difícil.

Sostiene que los líderes opositores que están aspirando a ser candidatos han buscado manejar un discurso muy contrario a Evo Morales, pero cada uno trata de pescar en río revuelto. “Todavía no ha habido ningún hecho concreto que pueda reforzar a alguno de los líderes opositores, tampoco ha surgido algún líder inesperado que pueda abrirse espacio en este momento complicado para el MAS”.

La investigación por estupro y trata

Sobre la investigación fiscal contra Morales por estupro y trata, Archondo confirmó que hasta ahora no ha salido ninguna orden de detención.

“No se han anunciado más novedades al respecto, pero me imagino que a partir de su inhabilitación, se va a facilitar una orden de arresto, porque ya no estás hablando de un candidato, sino solamente del jefe de un partido. Han surgido más denuncias en su contra. Hay el caso de la utilización de dos camionetas de la empresa petrolera estatal venezolana por parte de Morales, lo cual también de alguna forma viola la ley de partidos políticos, que prohíbe que los jefes partidarios o los partidos utilicen apoyo exterior”, refirió.

Pero Archondo cree que Evo Morales no va a salir del lugar de donde está refugiado, en su bastión del Chapare, porque ahí cuenta con todo el respaldo social que evitaría su arresto.

“Puede ser que salga la orden de arresto, pero yo veo muy poco probable que consigan ejecutarla”, vaticinó.