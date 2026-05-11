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El expresidente de Bolivia (2006-2019) Evo Morales durante una rueda de prensa en la sede del Movimiento al Socialismo (MAS) en La Paz, el 11 de octubre de 2023. Foto: Aizar RALDES / AFP
El expresidente de Bolivia (2006-2019) Evo Morales durante una rueda de prensa en la sede del Movimiento al Socialismo (MAS) en La Paz, el 11 de octubre de 2023. Foto: Aizar RALDES / AFP
/ AIZAR RALDES
Por Agencia EFE

Los seguidores del expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) advirtieron este lunes con “convulsionar” el país si el exgobernante es detenido, después de que un tribunal lo declarase en rebeldía y emitiera una orden de captura en su contra por no presentarse al inicio de un juicio por presunta trata agravada de personas.

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