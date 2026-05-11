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Integrantes de la Policía de Bolivia vigilan durante el inicio del juicio contra el expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) este lunes, en el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (Bolivia). Foto: EFE/ STR
Integrantes de la Policía de Bolivia vigilan durante el inicio del juicio contra el expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) este lunes, en el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (Bolivia). Foto: EFE/ STR
Por Agencia EFE

Un tribunal de Bolivia declaró este lunes en rebeldía al expresidente Evo Morales (2006-2019) tras no presentarse al inicio del juicio en el que está acusado de trata agravada de personas por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija durante su mandato.

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