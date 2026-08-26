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El expresidente de Bolivia Evo Morales habla en un evento, en Ivirgarzama, Bolivia, el 26 de agosto de 2026. (Jorge Ábrego / EFE)
El expresidente de Bolivia Evo Morales habla en un evento, en Ivirgarzama, Bolivia, el 26 de agosto de 2026. (Jorge Ábrego / EFE)
/ Jorge Ábrego
Por Agencia EFE

El exmandatario de Bolivia Evo Morales (2006-2019) arremetió este miércoles contra el Gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz, a quien acusó de haber llegado a la Presidencia por “accidente” y de supuesta “corrupción”, además de cuestionar el estado de excepción que rige en el país desde junio.

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