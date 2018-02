El ex jugador de fútbol brasileño Romario está siendo investigado por haber presuntamente ocultado un patrimonio millonario para evitar el pago de deudas que fueron reconocidas por la Justicia, según publicó en un informe el diario "O Globo".

De acuerdo con el periódico e Brasil, el ex jugador del Barcelona y actualmente senador nacional enfrenta procesos judiciales a título personal o por parte de sus empresas por deudas con diferentes acreedores que suman 37 millones de reales (casi 11,5 millones de dólares). "O Globo" señaló que la información fue constatada ante la Fiscalía de Hacienda Nacional.



El ex jugador negó las acusaciones, aunque no la existencia de una investigación en la Justicia, y señaló que no se debe confundir su patrimonio personal con el que está registrado a nombre de sus empresas.



Según el periódico, las autoridades del país sudamericano identificaron dos apartamentos, localizados en la playa de Barra da Tijuca, un acomodado barrio en la ciudad de Río de Janeiro, como propiedades del senador y deben ser usados para amortizar su deuda.



Además, el periódico reportó que están en la mira de la Justicia una casa en un barrio privado de lujo de la misma localidad y un auto importado. Según "O Globo", el valor de estos bienes fue evaluado en 9,6 millones de reales, unos 2,9 millones de dólares.



El informe del matutino reveló que el campeón del mundo Estados Unidos 1994 registró todos estos bienes a nombre de terceros.



Sin embargo, el diario citó un escrito de la jueza Érica de Paula Rodrigues da Cunha, de un tribunal de Río, que concluyó que Romario actuó para ocultar bienes.



"No es necesaria una mayor dilación para concluir que fue ocultado patrimonio para defraudar acreedores", escribió la magistrada.



De acuerdo con el periódico, los dos apartamentos citados fueron comprados por Romario en 2005, pero hasta 2016 permanecieron registrados a nombre de la constructora Cyrela.



A pedido de los acreedores, la Justicia le solicitó a la empresa que revelara el nombre del propietario de los inmuebles, y ésta afirmó que era Romario Sports Marketing, firma que tiene al ex jugador como el principal socio, según el mismo jugador aseveró en su declaración de bienes personales presentada ante el Tribunal Superior Electoral.



En el caso de la casa en el barrio de lujo, "O Globo" publicó que la misma fue comprada por Romario en 2015, cuando ya era senador, a Adriana Sorrentino Borges, ex mujer del también ex futbolista Edmundo.



Borges le confirmó al periódico que le vendió el inmueble al ex atacante, pero que la propiedad está aún a su nombre porque Romario todavía no la terminó de pagar.



Fuente: El Universal, GDA