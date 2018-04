El ex presidente José Sarney (MDB) lamentó "profundamente" la orden de arresto contra el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva.



"Soy su amigo y me he quedado bastante sorprendido", afirmó Sarney en una nota enviada a la BBC en respuesta a una petición de entrevista.



Sarney afirmó además que Lula "prestó grandes servicios al país y retirarlo de la vida pública es frustrar gran parte del pueblo brasileño".

"Respetando la decisión del Supremo Tribunal Federal, mi punto de vista personal es que la Constitución es muy clara en lo que se refiere a la presunción de inocencia", dijo.



Uno de los principales nombres del MDB, el líder maranhense presidió el Senado durante los dos primeros años del gobierno Lula (2003-2005).



Después del escándalo del mensalão, Sarney ayudó a articular una alianza entre su partido y el PT, arreglo mantenido hasta las vísperas del impeachment de Rousseff, en 2016. En ese período, los dos se convirtieron en aliados cercanos e intercambiaron varios elogios públicos, un vuelco en la historia de dos líderes que despuntaron en polos políticos opuestos.



El jueves, un día después de que el Supremo Tribunal Federal (STF) rechazara una petición de hábeas corpus presentada por la defensa de Lula da Silva, el juez federal Sérgio Moro ordenó la detención del ex mandatario del PT.



De adversarios a aliados

En 1980, cuando Lula da Silva fue arrestado por la dictadura militar de Brasil por liderar una huelga de metalúrgicos en el ABC Paulista, José Sarney era uno de los principales partidarios del régimen en el Senado.



En el año 1964, Sarney recibió el apoyo del régimen al concurrir al gobierno de Maranhão en 1966, y se mantuvo cerca del régimen hasta su declinación.



En 1984, en la víspera de la elección presidencial indirecta que ponía fin a la dictadura, dejó al oficialista PDS y se afilió al PMDB para ser vicepresidente de la placa victoriosa liderada por Tancredo Neves.



Con la muerte de Tancredo, Sarney asumió la Presidencia de Brasil y comandó el país durante su retorno a la democracia, entre 1985 y 1990.



Durante el mandato, el maranhense fue objeto de varios ataques de Lula, que sería uno de los candidatos a su sucesión.



En 1986, Luiz Inácio Lula da Silva dijo que José Sarney no haría la reforma agraria de Brasil, pues era "acaparador de tierras en el Estado de Maranhão y no va a querer entregar las tierras que tomó de los dueños".



Lula llegó a la segunda vuelta en 1989, pero perdió la elección contra Fernando Collor de Melo. La relación entre Sarney y el líder del PT comenzó a cambiar en 1994, cuando Lula concurrió una vez más a la Presidencia.



En esa ocasión, el maranhense declaró que no compartía la "lulafobia" que sectores políticos manifestaban en relación al petista.



Después de los ocho años de gobierno de FHC, Sarney apoyó a Lula en una nueva candidatura a la Presidencia-esta vez victoriosa- en 2002. "Será el primer presidente de la historia de Brasil oriundo del área del trabajo y no de los intereses consolidados capitalistas", dijo.



Años después, tras la eclosión del escándalo del mensalão, Lula recurrió a Sarney para agregar el PMDB a la erosión base de apoyo del gobierno en el Congreso.



El PT comenzó a apoyar a candidatos nominados por Sarney en las elecciones en Maranhão, y Lula pasó a elogiar al aliado públicamente.



En 2009, cuando Sarney fue acusado de nombrar parientes por actos secretos, dijo que el maranhense "tenía historia en Brasil suficiente para que no sea tratado como si fuera una persona común".



Al año siguiente, José Sarney devolvió el agrado durante la ceremonia de inauguración de un tramo de la Ferrovía Norte-Sur.



"Yo asistió a la historia como protagonista y como espectador, pero nunca vi a un presidente como Lula da Silva. Agradezco la suerte de terminar los años que me quedan en la política al lado de Lula, que transforma a Brasil", dijo.

Lea a continuación la nota de José Sarney en su totalidad:



"Lamento profundamente la orden de arresto del Presidente Lula. Él prestó grandes servicios al país, y retirarlo de la vida pública es frustrar a gran parte del pueblo brasileño.



Soy su amigo y me sentí bastante sorprendido.



Respetando la decisión del Supremo Tribunal Federal, mi punto de vista personal es que la Constitución es muy clara en lo que se refiere a la presunción de inocencia".



José Sarney