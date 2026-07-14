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Resumen

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Aficionados de Argentina celebran tras la clasificación de su selección a semifinales del Mundial de la FIFA 2026 donde se enfrentarán a Inglaterra. (EFE/Adan González).
Aficionados de Argentina celebran tras la clasificación de su selección a semifinales del Mundial de la FIFA 2026 donde se enfrentarán a Inglaterra. (EFE/Adan González).
/ Adan González
Por Agencia EFE

A horas de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra que se disputará este miércoles en Atlanta, excombatientes de la guerra por las islas Malvinas reconocen en diálogo con EFE que este duelo futbolístico, que revive una rivalidad que se remonta al conflicto armado de 1982, “no es un partido más”.

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