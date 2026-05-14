Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El exministro ecuatoriano José Serrano en una imagen de archivo. Foto: EFE
El exministro ecuatoriano José Serrano en una imagen de archivo. Foto: EFE
Por Agencia EFE

El exministro ecuatoriano José Serrano, que compareció el miércoles en Miami ante una audiencia en una corte migratoria de Estados Unidos, tendrá “protección bajo la Convención Contra la Tortura (CAT)”, informó este jueves a EFE su hija Verónica Serrano.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.