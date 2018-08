Qué pasa con los venezolanos que llegaron tarde y no pudieron entrar al Perú Se quedaron en las puertas mismas del Perú, pero llegaron tarde. Te contamos, desde la frontera de Perú y Ecuador, cuáles son las alternativas para los venezolanos que no pudieron ingresar a territorio peruano porque no tienen pasaporte

Algunos de los venezolanos que llegaron cuando Perú ya les exigía pasaporte evalúan la posibilidad de entrar al país de manera ilegal.