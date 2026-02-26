Escuchar
Fotografía del 11 de septiembre de 2025 que muestra al expresidente de Paraguay Horacio Cartes (2013-2018) hablando en Asunción (Paraguay). Foto: EFE/ Juan Pablo Pino/ ARCHIVO
Por Agencia EFE

El expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018) fue ingresado este jueves en terapia intensiva en una clínica de Asunción tras sufrir un “episodio de convulsión” que se presume estaría relacionado con una “crisis hipertensiva”, informó el jefe del equipo médico que lo atiende, quien aseguró que la condición del político es “estable”.

