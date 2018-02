"Los hombres dijeron siempre que las mujeres no iban a ser capaces de volar esos aviones", recordó hace unos meses Margot Duhalde, la primera piloto de guerra de Chile, que piloteó aviones junto a la fuerza aérea británica para luchar contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial.



"Y después tuvieron que agachar el moño nomás, porque en realidad volamos igual que ellos", dijo con una sonrisa en declaraciones a la cadena de noticias AFP, pocos meses antes de fallecer, este lunes en Santiago de Chile, a los 97 años.



Duhalde dejó atrás una vida inconformista que desafió los estereotipos de género de la época y que la hizo convertirse en una leyenda de la aviación latinoamericana.



Piloto a los 18 años



Margot Duhalde Sotomayor nació en 1920 en el seno de una familia vasco-francesa en Río Bueno, en el sur de Chile.



Tenía 16 años cuando comenzó a tomar clases de vuelo en el club aéreo de Chile.



"Había examinadores que no querían agarrar los controles de vuelo porque pensaban que era inseguro volar con una mujer a los mandos del avión", le dijo a AFP Eduardo Werner, historiador del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio de Chile.



A los 18 años se vio con una licencia de piloto y escasas perspectivas profesionales en su país. Pero en Europa pronto necesitarían gente como ella.



Al año siguiente de graduarse, inspirada por sus conexiones familiares con Francia, se presentó en el consulado francés en Santiago como voluntaria para formar parte de la "armada" que se estaba creando para ayudar a luchar contra el avance de los nazis.



Así, en 1941 Duhalde viajó a Europa, según información del citado museo.



La piloto se presentó en la sede en Londres de las fuerzas francesas libres de Charles de Gaulle. Pero "la verdad es que los franceses... no sabían qué hacer conmigo", dijo.



"Confundieron mi nombre con el de un hombre, Marcel, pensaban que yo era un hombre".



Duhalde dejó a los franceses cuando la asignaron a cuidar de los pilotos heridos y finalmente ingresó a la fuerza aérea británica, la Royal Air Force, a pesar de no hablar inglés.



Volábamos "en condiciones terribles"



Margot Duhalde, piloto chilena. (Foto: cortesía del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio de Chile) Margot Duhalde, piloto chilena. (Foto: cortesía del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio de Chile) BBC

Margot Duhalde trabajó para la división de transporte aéreo y se pasó la guerra llevando aviones a las zonas de combate de la Europa continental.



En el escuadrón del Air Transport Auxiliary, conocido como ATA, participaron 168 mujeres durante toda la segunda guerra mundial, una por cada ocho pilotos varones.



Duhalde voló aproximadamente 60 tipos de aviones distintos, cazas y bombarderos entre otros, según información del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio de Chile.



"Teníamos que volar en condiciones terribles", recordó la piloto en una entrevista, con una visibilidad mínima y sin radioayudas.



"Era muy peligroso, no teníamos contacto con tierra porque los alemanas nos escuchaban".

En el escuadrón del Air Transport Auxiliary, de las fuerzas aéreas británicas, participaron 168 mujeres durante toda la segunda guerra mundial, entre ellas la piloto chilena Margot Duhalde (izquierda). (Foto: cortesía del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio de Chile) En el escuadrón del Air Transport Auxiliary, de las fuerzas aéreas británicas, participaron 168 mujeres durante toda la segunda guerra mundial, entre ellas la piloto chilena Margot Duhalde (izquierda). (Foto: cortesía del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio de Chile) BBC

A pesar de moverse en un espacio casi exclusivo de hombres, Duhalde dice que que no se sintió rechazada y que había "una buena rivalidad entre los pilotos hombres y las pilotos mujeres".



Finalizada la guerra, Duhalde siguió trabajando para la fuerza aérea francesa, y vivió en Inglaterra y Marruecos antes de regresar a Chile.



Retorno a Chile



Entre 1945 y 1946 Duhalde hizo una gira por América Latina, que la llevó a visitar Argentina, Brasil y Uruguay con el objetivo de realizar demostraciones de aviones franceses.



Finalmente regresó a Chile a principios de 1947, donde trabajó como piloto particular y comercial para la aerolínea Lipa-Sur.



Poco después se convirtió en la primera mujer controladora aérea de Chile, y trabajó como jefa de torre de control para la Fuerza Aérea nacional, un puesto que mantuvo durante más de cuatro décadas.



Duhalde murió en la madrugada de este lunes en el Hospital de la Fuerza Aérea de Chile tras sufrir complicaciones de salud.



"Agradecemos el gran aporte que hizo a la aviación chilena y reconocemos su coraje para cumplir con su sueño de toda la vida, quebrando estereotipos y señalando el camino a otras mujeres", dijo el Ministerio de la Mujer y Equidad de género de Chile en un tuit en el que anunciaban su muerte.