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Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha e hijo del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. (Fernando Bizerra Jr. / EFE)
Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha e hijo del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. (Fernando Bizerra Jr. / EFE)
Por Agencia EFE

Un juez de la Corte Suprema de Brasil autorizó a la Policía Federal investigar a Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha e hijo mayor del actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, por supuesto tráfico de influencias, informaron este jueves medios locales.

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