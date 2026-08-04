icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha e hijo del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. (Fernando Bizerra Jr. / EFE)
Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha e hijo del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. (Fernando Bizerra Jr. / EFE)
Por Agencia EFE

La Corte Suprema autorizó este martes la apertura de una tercera investigación por tráfico de influencias contra el empresario Fábio Luís Lula da Silva, el hijo mayor del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, informaron fuentes judiciales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.