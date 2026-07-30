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Resumen

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de la Alvorada en Brasilia, el 27 de julio de 2026. (Sergio Lima / AFP)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de la Alvorada en Brasilia, el 27 de julio de 2026. (Sergio Lima / AFP)
/ SERGIO LIMA
Por Agencia EFE

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este jueves que su hijo mayor no gozará de “ningún privilegio” durante la investigación abierta en su contra por supuesto tráfico de influencias y garantizó que “si es culpable, tendrá que pagar como todo el mundo hace cuando se equivoca”.

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