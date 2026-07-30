El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este jueves que su hijo mayor no gozará de “ningún privilegio” durante la investigación abierta en su contra por supuesto tráfico de influencias y garantizó que “si es culpable, tendrá que pagar como todo el mundo hace cuando se equivoca”.

En una entrevista al pódcast ‘Inteligência Ltda.’, el mandatario también afirmó que su primogénito, Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, volverá a Brasil desde España, donde reside actualmente, si finalmente es juzgado en su país.

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El juez de la Corte Suprema André Mendonça autorizó a la Policía Federal investigar a Lulinha por supuesto tráfico de influencias, al tener sospechas de que intercedió en favor de contactos suyos ante el Ministerio de Salud y el gabinete de la Presidencia, según el diario ‘Folha de São Paulo’.

El magistrado aceptó una petición de la propia Policía, que indagará la actuación de Lulinha en una serie de gestiones para obtener un permiso de comercialización de cannabis medicinal.

Lula, que se prepara para las elecciones presidenciales de octubre, recordó hoy que desde 2006 su hijo “viene siendo utilizado” por aquellos que quieren atacarlo.

“Quien me quiere atacar, comienza atacándole a él”, manifestó.

El máximo dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) dijo que confía en su hijo, pero avisó que “si es acusado de cualquier cosa, será tratado como el hijo de cualquier persona”.

“No habrá ningún privilegio. Jamás pediré a un comisario o a un juez no hacer lo correcto”, aseveró.

Subrayó, además, que su hijo “no tiene derecho a errar”, después de todos los procesos judiciales por corrupción que él enfrentó durante la segunda década del siglo XXI y que luego fueron archivados por la Justicia, permitiéndole volver a la vida pública.

“Si es juzgado, vendrá aquí (a Brasil). No va a esconderse (...) Va a tener que probar que es inocente. Va a tener que probarlo. Y si es culpable, va a tener que pagar como todo el mundo paga cuando se equivoca”, indicó el gobernante.

La investigación contra el primogénito de Lula se produce en vísperas del arranque oficial de la campaña para las elecciones presidenciales de octubre, en las que el líder progresista buscará un cuarto mandato no consecutivo.

Según los últimos sondeos, Lula parte como favorito para esos comicios por delante del senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex jefe de Estado Jair Bolsonaro (2019-2022), este último preso por golpismo.

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En una crisis diplomática vertiginosa, la Cancillería brasileña convocó el domingo 26 de julio al embajador de Argentina en Brasil para dar explicaciones sobre "ofensas" del presidente argentino Javier Milei contra su par Luiz Inácio Lula da Silva y otras autoridades, dijo una fuente diplomática a la AFP. (AFP)

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