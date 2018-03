Facebook: borran pañuelos de las "Abuelas de la Plaza de Mayo" pintados en Salta

Con una convocatoria en Facebook, la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes anunció que limpiaría las pintas realizadas en plaza Belgrano, en Salta, Argentina. Todo ello causó revuelo en las redes sociales.

"SOMOS GUEMESIANOS, ORGULLOSOS DE NUESTRO HEROE MAXIMO... En repudio a los actos de vandalismo que sufrió el Monolito dónde señala el lugar en donde fue herido nuestro Gral. Güemes, se invita a todos los Gauchos acompañados de sus respectivos estandartes el DIA LUNES 26 DE MARZO A LAS 15 HORAS a concurrir al Monolito que sufrió PINTADAS DE PAÑUELOS blancos en Av. Belgrano y Balcarce, a despintar dichas MANCHAS que sólo ensucian la memoria de nuestro Héroe Máximo, esperamos al gauchaje a acompañar pacíficamente y con todo respeto...", dice el polémico post en Facebook.

Se trataba de los emblemáticos pañuelos blancos de las "Abuelas de Plaza de Mayo". Como se ve en la publicación de Facebook, estos rodeaban la zona marcada como aquella donde fue herido el General Martín Miguel de Güemes.

“Consideramos un actos de vandalismo el hecho de que venga cualquier a hacer una pintada. Me parece mucho mas grave que lo haga una institución como abuelas de plaza de mayo y me parece mucho más grave cuando no solo lo hizo en este monumento”, sostuvo Francisco Aráoz, presidente de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes a El Tribuno. Este medio argentino transmitió en vivo a través de su cuenta de Facebook Live el momento en que limpiaban la plaza salteña.

Estas pintas que se ven en la foto de Facebook, fueron realizadas tras conmemorarse el pasado sábado 24 de Marzo, 42 años del último golpe de Estado. Aráoz señaló que este acto no solo se dio en Salta, sino que se repitió en varios monumentos de diferentes provincias de Argentina. “Creo que esto es un grupo organizado que se ha dedicado simple y llanamente a molestar a la ciudadanía en su contexto. Salir a hacer pintadas a destruir la propiedad publica es un acto de vandalismo. Hacerlo en todo el país es un vandalismo organizado”, agregó molesto.