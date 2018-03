“Salí a caminar y me encontré con esta billetera, tiene $8020, unos papelitos, y tres santitos. No tiene ninguna identificación, más que la fotocopia de un cuil que no se lee. Si alguien conoce a alguien que haya perdido avísele que la tengo yo". Así comienza el post de Facebook de Augusto Manzano con la esperanza de encontrar al dueño de la billetera.

El joven publicista que vive en San Antonio de Arredondo, Córdoba, puso unos requisitos para que nadie pueda aprovecharse de la búsqueda: "Con que me diga de qué son los papelitos y/o los santitos por mi esta bien".

La publicación de Facebook, con más de 300 compartidos, ubicó al dueño. Se trataba de Norberto, un jubilado que nombró con exactitud a los 3 santos que protegían su dinero: la Virgen de Lourdes, Brochero y Ceferino Namuncurá. Los papelitos que no se entienden, resultaban ser los nombres de los medicamentos que toma a diario el jubilado.

El dueño de la billetera fue temprano a San Antonio De Arredondo para buscar su billetera. Como agradecimiento, ante tan noble gesto, llegó con una bolsa de facturas (panecillos) para compartir unos mates con Augusto.

"Jamás pensé en quedármela porque a mí me pasa seguido. Soy un gran perdedor de cosas y cuando me sucede, espero que me devuelvan lo que es mío", confesó Manzano a Crónicas del Día.

El suceso llegó a los medios argentinos, entre los cuales resaltan el hecho que Norberto haya recompensado con un desayuno a Augusto. Este detalle fue ironizado por el joven en su cuenta de Facebook.



Fuente: GDA/La Nación