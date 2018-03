Facebook: Fiscalía de Bolivia abre investigación tras discriminación en microbús

El Ministerio Público de Bolivia abrió investigación de oficio luego de que se viralice en Facebook un video en el que una mujer ofende a otra que viste polleras, al parecer tras impedirle se siente a su lado en un bus de transporte público correspondiente a la línea 75 que circula por la ciudad de Santa Cruz.

"Ministerio Público abre de oficio investigación por Racismo y Discriminación en Santa Cruz. El caso tiene que ver con los insultos a una mujer de pollera en un micro de la línea 75 en la capital oriental", señaló la entidad oficial en Twitter.

Ministerio Público abre de oficio investigación por Racismo y Discriminación en Santa Cruz. El caso tiene que ver con los insultos a una mujer de pollera en el interior de un micro de la línea 75 en la capital oriental. — Fiscalía - Bolivia (@FGE_Bolivia) 14 de marzo de 2018

La grabación de menos de un minuto de duración muestra cómo la agresora pierde los papeles con facilidad. "De aquí soy, no soy colla. ¡Carajo!", señala en voz alta, según se escucha en el video de Facebook.

Ante estas palabras, la ofendida responde: "A mí que me importa, señora. Que sea criolla o que sea camba, no me importa. Atrevida eres". Esto desata aún más cólera de la protagonista del clip y responde:

"¡Cállate, no estás en el mercado estás en el micro! ¡Te callas!", grita.

La grabación se viralizó en Facebook en cuestión de horas y motivó que varios portales electrónicos de Bolivia informen al respecto.

HABLAN OTRAS AUTORIDADES

El diario "El Deber" de Bolivia cita las declaraciones de dos ministros de Estado en dicho país que condenaron el caso de discriminación.

"Se ha visto de la manera más sorprendente que una persona discrimine a otra solamente por su procedencia y por su condición cultural (...). De hecho tiene que ser investigado (...) tiene que asumirse una acción del Ministerio Público", sostuvo Aguilar según recoge el referido medio periodístico.

El video ha sido compartido en Facebook desde múltiples cuentas.