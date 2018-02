Facebook: Hombre velaba su mujer y recibió esta sorpresa de vecinos

Una foto del mexicano Ramón Cibrián llorando solo durante el velorio de su esposa, María Asunción, con quien vivió 40 años y a quien no pudo comprar ni una flor como ofrenda, despertó una ola de solidaridad luego de que la imagen se compartiera en Facebook.



La imagen del momento se hizo viral cuando Sandra Pineda, una mujer que vio al hombre velando a su esposa, tomó una foto de la escena y la difundió en Facebook, lo que permitió que habitantes de Saltillo, en el norte de México, y familiares del viudo acudieran al lugar y más tarde, a la ceremonia que se oció en la iglesia “Del Refugio”, así como al funeral.

"Don Ramón no tiene a nadie. Ni dinero. Así que no tiene ni café. Ni pan y ni una flor, me da tristeza", decía Pineda en la publicación.

Policías municipales del lugar se sintieron conmovidos por la historia del hombre, que es llamado por los medios locales como Don Ramón, y llevaron hasta la capilla flores, alimentos y dinero que juntaron entre todos. También se turnaron para hacer rondas en el lugar y estuvieron pendientes del hombre “por si se le ofrecía algo”.

“Unos 80 elementos fuimos a darle el pésame, a apoyarlo”, afirmó el delegado de Tránsito Municipal, José Juan Guzmán Rojas, al diario mexicano “El Universal”.

En el lugar estaba Don Ramón acompañado solamente de su hijo quien “tiene como 30 años de edad y al parecer sufre de una discapacidad”, relató el oficial.

Don Ramón es vecino del ejido “El Tunal”, municipio de Arteaga, y su esposa falleció en el Hospital General de Saltillo debido a complicaciones en los riñones por una caída que sufrió en el rancho.

Guzmán Rojas cuenta que fue el martes por la noche juntaron casi dos mil pesos con lo que compraron café, pan y arreglos florales que llevaron a la funeraria en la colonia del Valle.

“Nos dolió verlo solito, nada más con su hijo. Primero llegamos nosotros y después desconocidos y familiares que se enteraron por redes sociales”, dijo.

El mando de la policía dijo que los policías estuvieron en el lugar alrededor de una hora y media. Estimó que al lugar llegaron unas 200 personas, quienes dejaron en el lugar bolsas con despensa.

Gracias a la publicación de Facebook, se reunieron donaciones para Don Ramón y su hijo por un total de siete mil pesos.

Fuente: “El Universal”, México / GDA