El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó este jueves al partido del líder opositor Leopoldo López, en arresto domiciliario, de planear el secuestro del ex presidente del Banco Central, Nelson Merentes, denuncia realizada en Facebook. Esta afirmación fue rechaza esa formación opositora.

"Capturamos a un grupo del partido terrorista Voluntad Popular en el norte de la ciudad de Caracas (...), preparando el secuestro y un atentado contra la vida" de Merentes, dijo Maduro en un video transmitido en vivo a través de la red social Facebook.

El mandatario venezolano agregó que dos personas, a las que no identificó, están detenidas. Que pronto sacarán las pruebas a la luz. "Tenemos grabaciones, videos, testimonios, testigos, confesiones del partido terrorista Voluntad Popular de la derecha preparando el secuestro y atentado contra la vida del ex ministro y ex presidente del Banco Centra de Venezuela", señaló en la trasmisión realizada por Facebook Live.



"¿Es el camino que van a tomar? El camino de las amenazas, de la violencia. No los vamos a dejar. Venezuela quiere paz. Por eso yo digo ' frente a las amenazas de golpe: pueblo movilizado, unión civil con militar", añadió Maduro en la trasmisión en vivo de Facebook.

Maduro vinculó durante la trasmisión en Facebook la acusación con el retiro de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de las elecciones presidenciales del 22 de abril, en las que aspira a la reelección.

"Si los partidos de derecha anuncian que no van a elecciones, ¿a donde van?, ¿al golpe de Estado?, ¿al terrorismo? (...). Frente a las amenazas y llamados a la abstención, votos, votos y más votos", expresó el gobernante socialista en Facebook.

La MUD anunció el miércoles su negativa a avalar unos comicios para los cuales fue invalidada por la corte suprema, tildándolos de "simulacro fraudulento e ilegítimo".

Ya Voluntad Popular había desconocido previamente el proceso, que tradicionalmente se realiza en diciembre, pero fue adelantado por decisión de la oficialista Asamblea Constituyente que rige en el país.

Voluntad Popular respondió en Twitter a la acusación de Maduro, calificándola como el "montaje" de una "olla piche" (podrida).

Su dirigente más emblemático, López, cumple desde 2014 una condena de 13 años y 9 meses, acusado de instigar a la violencia en protestas contra Maduro que dejaron 43 muertos en 2014.



