Facebook: Se paró 10 minutos frente a un bus para que el chofer le abra la puerta

Era un viernes lluvioso en Buenos Aires, Argentina, y ella tenía que subir al autobús, a pesar de las negativas del chofer. Era su derecho y pensaba ejercerlo, aún si tenía que pararse frente al vehículo para lograrlo. Y lo hizo, no solo captó la atención de un policía sino de más de 50.000 usuarios de Facebook que compartieron su historia.

La foto fue tomada por el usuario Claudio Sabedios, quien la compartió en Facebook junto a una descripción de la situación que la mujer de la imagen protagonizó. "Viernes lluvioso a la tarde en las calles Corrientes y Rodriguez Peña (sic). El interno 4005 de la línea 150 no le quiere abrir la puerta a la chica de la foto, esta se pone adelante del colectivo y el colectivero le tira el colectivo encima", explica.

A pesar de lo sucedido, la protagonista de la foto viral de Facebook "lejos de recular se queda adelante como 10 minutos hasta que llega un policía y obliga al colectivero a que le abra la puerta".

Nada la detiene, ya que está en su derecho. Pues como indica la propia página de la Línea 150: "los internos solo deben detenerse en las paradas identificadas como tales, con excepción de lo que indica la ley de tránsito 24449 art 54.C 'Entre las 22 y 6 horas del día siguiente y durante tormenta o lluvia, el ascenso y descenso debe hacerse antes de la esquina que el pasajero requiera, aunque no coincida con parada establecida. De igual beneficio gozarán permanentemente las personas con movilidad reducida (embarazadas, discapacitadas, etc. ), que además tendrán preferencia para el uso de asientos'", dice en su apartado de Preguntas Frecuentes.

A pesar de todo, el autor del post de Facebook intentó poner una queja y llamó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para hacer la denuncia. Sin embargo, "la telefonista me dice que desde abril por la aplicación de un decreto del año 91 ahora hay que hacer la denuncia EN LA EMPRESA DEL COLECTIVO y que la CNRT funcionaría como una segunda instancia", algo que al usuario le pareció absurdo. "Ante esta respuesta le pregunto que cómo voy a hacer la denuncia ante la misma empresa que yo quiero denunciar y si realmente no le parecía ridícula la situación que me planteaba. Su respuesta fue "que tenga buenas tardes" y me cortó", concluye.