Falleció el arzobispo de Guatemala a los 70 años víctima de un cáncer

La Archidiócesis de Guatemala anunció hoy el fallecimiento del arzobispo Óscar Julio Vián, quien murió a los 70 años víctima de un cáncer.

En un comunicado, la entidad lamentó "el sensible fallecimiento de su excelencia reverendísima" y compartió "sus más sentidas condolencias con familiares, sacerdotes, religiosos, fieles y pueblo".



Vián falleció esta madrugada, a las 02.30 a.m. hora local (03:30 a.m. en el Perú), en el Hospital Universitario Esperanza, donde estaba ingresado desde hace unos días por su delicado estado de salud.



Vián, quien había tenido quebrantos de salud desde finales del año pasado, había empezado un tratamiento oncológico, según informó la Archidiócesis hace unas semanas, cuando anunció el estado de salud del religioso.



El arzobispo, nacido el 18 de octubre de 1947 en Ciudad de Guatemala, ocupaba el cargo desde el 2 de octubre de 2010.