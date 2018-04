Familiares de periodistas asesinados: "Este capítulo no se cierra"

Los familiares del equipo de prensa de El Comercio (Ecuador), secuestrado hace un mes en la frontera con Colombia y asesinado en cautiverio, exigieron el jueves detalles del proceso de negociación con el que se pretendía rescatar al periodista Javier Ortega, al fotógrafo Paúl Rivas y al conductor Efraín Segarra.

En un comunicado, al cumplirse este jueves 26 de abril un mes del secuestro, los familiares recordaron que el secuestro ocurrió en la parroquia Mataje, en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.



El equipo llegó el 25 de marzo a Esmeraldas y fue secuestrado un día después por grupos disidentes de las FARC, según contó Ortega desde su cautiverio en un vídeo difundido por su captores.



"Queremos expresar que esta lucha no para, que las circunstancias no nos detienen, que no descansaremos hasta lograr la verdad, la justicia y la reparación que Javier, Paúl y Efraín merecen, amparados en los principios fundamentales de los derechos humanos", indicaron los familiares en el comunicado.



Añadieron que "no quedará en el olvido" el "secuestro, desaparición y presunta muerte" del equipo, cuyo asesinato lo confirmó el presidente Lenín Moreno el 13 de abril al cumplirse el plazo de 12 horas que dio a los secuestradores para que dieran una prueba de vida.



"Este capítulo no se cierra pues aún existen preguntas y circunstancias que las autoridades no han sido capaces de responder ni aclarar", apuntaron los familiares.



Pidieron conocer de "manera documental y mediante un informe detallado" las acciones emprendidas por los gobiernos de Ecuador y Colombia para garantizar la vida del equipo de prensa.



Apuntaron que el 12 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó "medidas cautelares sobre Ecuador y Colombia en relación al secuestro" y recordaron "a los dos estados su obligación de cumplir con ese mandato".



Uno de ellos tiene que ver con la entrega de la información por parte de Ecuador y Colombia sobre las acciones para proteger y garantizar la vida de los tres, señalaron.



Los parientes de los integrantes del equipo de prensa quieren también saber por qué no se contrató un equipo internacional e interdisciplinario para las negociaciones con los secuestradores.



Asimismo, esperan que les informen si existió un negociador, su experiencia y qué negociaba, y quieren conocer las acciones que hizo la Cancillería para manejar la crisis de forma binacional, pues se conoció que los secuestrados estaban en territorio colombiano.



Los familiares demandan conocer cuál va a ser el canal de comunicación con el Gobierno, pues la noticia de la muerte del equipo "no constituye un punto final en este proceso y la rendición de cuentas a las familias debe continuar. Exigimos saber la fecha exacta de su muerte", señalan.



"Exigimos conocer al detalle" la estrategia de Ecuador y Colombia para la repatriación de los cuerpos de los asesinados, dijeron.



Solicitaron a las autoridades de Ecuador y Colombia que dispongan las garantías para que el grupo de investigación internacional e independiente -propuesto por las tres familias y solicitado frente a la CIDH-, pueda trabajar en territorio ecuatoriano y colombiano para esclarecer el caso.



Al cumplirse este jueves el plazo que dio Moreno a sus ministros para la captura de alias "Guacho", señalaron que "la salida de un cargo público no exime de responsabilidad ni constituye una fórmula de silencio".



La semana pasada Moreno exigió responsabilidades a los ministros de Interior, César Navas, y de Defensa, Patricio Zambrano, y anunció que si no le traen a alias Guacho en 10 días espera de ellos que den "un paso al costado".



En la carta, los familiares del equipo de prensa se suman también al pedido para que se precautele la vida de Oscar Villacís y Katty Velasco, de cuyo secuestro en la frontera se conoció apenas cuatro días después de confirmarse el asesinato del equipo de prensa.



Al confirmar el secuestro de Velasco y Villacís, Navas presentó un vídeo de la pareja, enviado por sus captores, en el que piden apoyo del Gobierno para su liberación.



El vídeo llegó al Gobierno a través de un canal de comunicación abierto con alias "Guacho", según Navas, quien ayer indicó que no han tenido contacto con los secuestradores hace días.



Fuente: EFE