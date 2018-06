Familias de periodistas ecuatorianos viajan a Colombia a identificar cuerpos

Quito. Familiares del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, secuestrado en marzo y asesinado en cautiverio por disidentes de las FARC viajaron a Colombia para confirmar si los cadáveres encontrados en Tumaco, en el departamento fronterizo de Nariño, corresponden a los de sus parientes.

El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra fueron secuestrados el 26 de marzo en la zona de Mataje, en la provincia de Esmeraldas, cerca de la frontera con Colombia, y el 13 de abril las autoridades ecuatorianas confirmaron que habían sido asesinados por un grupo disidente de las FARC.

El fotográfo Paul Rivas, el periodista Javier Ortega y el conductor Efraín Segura fueron secuestrados el pasado 26 de marzo en la provincia de Esmeraldas, en Ecuador. (Foto: Difusión) Captura

Este jueves el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, informó que las autoridades de su país hallaron cuatro cadáveres, tres de los cuales se cree pueden ser del equipo periodístico.

En una rueda de prensa antes de emprender el viaje a Colombia, Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo asesinado, precisó que el jueves se realizaron pruebas de ADN a los familiares directos, que fueron puestas en una cadena de custodia para entregarlas en Colombia.

Reclamó asimismo mejores canales de información sobre el caso para que las novedades lleguen primero a los familiares, en lugar de a los medios de comunicación, por asuntos de sensibilidad.

En ese sentido, cuestionó que el jueves se enterara del hallazgo de los cadáveres por un tuit del presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, y la llamada de un medio colombiano para pedirle reacciones sobre el hecho.

De su lado, Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo asesinado, escribió en un grupo de prensa de WhatsApp, que si se confirma la identidad, el "camino hacia la verdad y justicia apenas comienza" y que los familiares no descansarán "hasta que se establezcan responsabilidades en todos los niveles".

Agregó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "ha sido informada y está tratando de establecer la logística para llegar" a la ciudad colombiana de Cali (suroeste), donde se realizarán las evaluaciones forenses a los cadáveres a través de técnicas de identificación por medio de estudios del ADN de las víctimas y dentición.

Se presume, indicó, que las investigaciones forenses tardarán entre 24 y 48 horas, después de lo cual se podrán conocer los resultados.

Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo asesinado, dijo que si se confirma la identidad, los familiares no descansarán "hasta que se establezcan responsabilidades en todos los niveles". (Foto: EFE)

Santiago Chávez, viceministro de Movilidad Humana, indicó en la rueda de prensa que la Cancillería de Ecuador ha mantenido permanente contacto con la del vecino país y detalló que a Colombia se desplazan también hoy delegados de la Fiscalía, del Ministerio de Justicia y de la Dirección de Inteligencia de la Policía.

Wilson Toainga, el fiscal encargado del caso, manifestó en la misma comparecencia que acababa de comunicarse con su par en Colombia: "Llevaremos todos los documentos de nuestra investigación. En esta comitiva van profesionales forenses del Ecuador para participar en el procedimiento".

Los familiares de los trabajadores del rotativo señalaron en la rueda de prensa que los parientes de Katty Velasco Pinargote y Óscar Villacís Gómez, una pareja de ecuatorianos también secuestrada en la frontera con Colombia en abril y cuyo paradero se desconoce, les pidieron llevar su caso a las autoridades del país vecino.

Los Gobiernos de ambos países atribuyen el secuestro de la pareja, así como el del equipo de prensa, a un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), autodenominado "Oliver Sinisterra", liderados por alias "Guacho".

Velasco y Villacís "siguen secuestrados y no podemos permitir que eso continúe así y no podemos permitir que sus familias no reciban información y no tengan a quién preguntar dónde están", reclamó Aguagallo.

Fuente: EFE