El decreto generó casi de inmediato protestas ciudadanas, principalmente entre quienes se oponen a que las empresas estatales se privaticen. Consciente de ello, Milei admitió este jueves 21 que el conjunto de medidas de “estabilización” que impulsa contiene elementos poco simpáticos, pero acotó que “va a beneficiar con la baja de la inflación, la mejora de la economía” y los argentinos “van a tener un mejor trabajo y nivel de vida”.

Entre las 300 medidas que contiene el decreto destacan la derogación de múltiples leyes como la de alquileres, abastecimiento, promoción industrial y comercial, entre otras. Además, abre la puerta a que las empresas estatales se puedan convertir en sociedades anónimas, considerado un paso previo a su privatización; y busca facilitar el comercio internacional con una reforma al código aduanero.

Según el DNU, además, la declaración de emergencia económica se extenderá por dos años en el país, por lo que muchas leyes podrán ser reformadas por decreto durante ese período.

“Hace por lo menos un año Sturzenegger había comenzado por su lado un trabajo sobre cuáles serían las leyes que se deberían derogar o modificar para llevar a Argentina hacia una apertura al mundo y a un trabajo más parecido al de otros países. Ese trabajo lo pensó más para un gobierno de Patricia Bullrich, pero ya había tenido conversaciones con Javier Milei y cuando pasó al balotaje anunció que tomaría parte de ese proyecto”, explica a El Comercio el analista político Santiago Rodríguez Rey.

Sturzenegger acompañó al gabinete de Milei durante el anuncio.

- Una figura de contrastes -

Oriundo de la provincia de Santa Fe pero criado en la provincia de Buenos Aires, Federico Sturzenegger se graduó como economista en la Universidad Nacional de La Plata antes de viajar al prestigioso MIT de Estados Unidos, donde posteriormente dictaría clases.

En 1994 regresó a su país para trabajar como economista jefe de YPF durante cuatro años, durante el gobierno de Carlos Menem. En el 2001 se convirtió en secretario de Política Económica, importante cargo dentro del Ministerio de Economía encabezado por Domingo Cavallo durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

En dicho cargo, Sturzenegger fue uno de los responsables del “megacanje”, una operación de canje de bonos que buscaba retrasar los plazos de pago de la deuda externa a cambio de un enorme incremento en los intereses. En el 2013 Sturzenegger fue uno de los procesados judicialmente por su participación en este caso que llevó al sobreendeudamiento que sofocó al país, pero fue sobreseído en el 2016 luego de que un juez considerara que no participó de la operación pese a que su firma figuraba en el decreto que habilitaba el canje.

Al margen del plano político, dirigió la escuela de Negocios de la Universidad Torcuato di Tella entre 1998 y el 2005, con una breve pausa durante su paso por el Ministerio de Economía. Luego trabajó como profesor en Harvard (EE.UU.) por tres años.

En el 2008, con la elección de Mauricio Macri como jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sturzenegger fue convocado como presidente del Banco Ciudad CABA, cargo que ostentó hasta el 2013. Ese año se convirtió en diputado bajo el partido de Macri y dos años más tarde, cuando el fundador del PRO llegó a la Casa Rosada, fue nombrado titular del Banco Central de Argentina.

“Es una de las personas más citadas en su materia por los ‘papers’ que ha publicado. Académicamente es muy respetado no solo en Argentina sino también en el exterior”, apunta Rodríguez Rey. “Es una figura de contraste. Quienes no están en el círculo de los liberales no lo ven con buenos ojos por haber sido parte del equipo de Cavallo en su momento y por haber sido la cabeza del Banco Central durante el gobierno de Macri. Es una persona que ha aplicado políticas ortodoxas para intentar solucionar problemas en torno al poder de la moneda. Tiene una postura monetarista cuyo foco está puesto sobre todo en las correcciones por esa vía”.

Bajo dicha postura creó los créditos hipotecarios UVA, eliminó el cepo cambiario y, sobre todo, ideó las ‘lebacs’, predecesoras de las ‘leliqs’ (letras de liquidez) a las que Milei tanto criticó durante su campaña. “Fue la solución monetarista que impulsó para generar recursos al Banco Central”, señala el analista.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, Sturzenegger estuvo al frente del Banco Central de Argentina. / Agencia AFP

- Cacerolazo y protestas -

Antes del anuncio del DNU se registró el primer piquete (marcha callejera) en contra del gobierno de Milei. El resultado fue bastante menor al que esperaba la oposición y no generó mayor repercusión en el país. Luego del anuncio, sin embargo, se registró un nuevo cacerolazo en rechazo a las medidas.

El jueves 21 por la mañana, además, Buenos Aires amaneció con protestas cerca de la Casa Rosada. En ellas destacaron quienes se oponían a una eventual privatización del Banco Nación y otras empresas estatales. Horas más tarde, Sturzenegger ironizó sobre las protestas asegurando que “estaba impactado con lo rápido que lo leyeron”, durante una entrevista con Radio Mitre.

“La mayor crítica está en las formas, porque si uno revisa las propuestas hay un muy buen porcentaje que serían aprobadas por este Congreso. No tendrían demasiado inconveniente en ser aprobadas tomando en cuenta la fragmentación que tiene el actual Parlamento. Por ello, el presidente de la Unión Cívica Radical ha pedido que este DNU sea enviado en formato ley para trabajarlo en sesiones extraordinarias. Luego obviamente hay posturas en torno a las modificaciones en el entorno de modificaciones laborales, al plan cielos abiertos, entre otros”, asegura Rodríguez Rey a este Diario.

El miércoles 20 se registró el primer piquete contra el gobierno de Milei. / LUIS ROBAYO / AFP

Dentro de los próximos 10 días el Ejecutivo tendrá que enviar el DNU al Congreso, donde una comisión debe emitir un dictamen a favor o en contra. Posteriormente, la propuesta se elevará al pleno de ambas cámaras legislativas, donde se necesitará una mayoría absoluta de los presentes para aceptarla o rechazarla. Solo si ambas cámaras rechazan el DNU este quedará invalidado. Cabe resaltar que hasta que se emita una resolución al respecto, sin embargo, el decreto está en vigor.

Otra opción es que el DNU sea llevado ante tribunales, una medida que la Confederación General del Trabajo, la principal central sindical, ya anunció que tomará al denunciarla como inconstitucional.

“Lo que Sturzenegger le proveyó a Milei es un paquete de reformas muy cercanas a su posición política y le permitió ganar muchísimo tiempo. Esto le permite a Milei poder dar un golpe muy importante durante lo que podría ser la luna de miel de su arribo a la presidencia. Milei pretende dar un cambio copernicano a Argentina y esto le permite dar un golpe de efecto fuerte. En ese sentido, la figura de Sturzenegger no lo daña de ninguna manera. Le da solución a una situación en la que se encontraba el Gobierno teniendo que lidiar con un presente muy complicado”, comenta Rodríguez Rey.