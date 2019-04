Feminicidio en Chile: Discutía con ex pareja en la calle, sacó un cuchillo y la mató 

Un hombre asesinó este sábado a puñaladas a su ex pareja en una céntrica avenida de la ciudad de Arica, en el norte de Chile, informaron fuentes policiales.

Según indicó el mayor de Carabineros Max Soldán, el sujeto discutió en la calle con la mujer, de 48 años, y posteriormente la atacó con un cuchillo.

El homicida escapó del lugar en un taxi pero poco después fue detenido por la policía, que desplegó un operativo en el centro de Arica, 2.060 kilómetros al norte de Santiago.

Este es el decimocuarto feminicidio que se registra en Chile en lo que va de año. En 2018 fueron 42 las mujeres asesinadas en el país por sus maridos, convivientes o parejas y hubo otros 118 casos frustrados.

El pasado 8 de marzo, más de 190.000 personas se manifestaron por las calles de Santiago, en la primera convocatoria de una huelga general feminista en Chile y en la que abogaron por el fin a la violencia política, sexual y económica hacia las mujeres.

En Chile, no toda mujer asesinada por razón de género es víctima de feminicidio. Solo es víctima si es la cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex conviviente del hombre.



