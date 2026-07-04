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El ataque ocurrió en casa de la víctima, en presencia de su hijo de 13 años y tres niñas, de 8, 11 y 12 años, a las que estaba cuidando. Foto: Rodrigo URZAGASTI / AFP
El ataque ocurrió en casa de la víctima, en presencia de su hijo de 13 años y tres niñas, de 8, 11 y 12 años, a las que estaba cuidando. Foto: Rodrigo URZAGASTI / AFP
/ RODRIGO URZAGASTI
Por Agencia EFE

Las autoridades capturaron este sábado a un hombre de 41 años que estaba siendo buscado por el asesinato de su pareja en el departamento (provincia) uruguayo de Durazno.

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