Feminicidio en México: "Laura vivió con su asesino durante 20 días".

Laura tenía 22 años, un hijo de dos y hacía 20 días que se había mudado a vivir con su presunto asesino, Víctor, un sujeto de 25 años al que había conocido años atrás y a quien le perdió la pista cuando este fue arrestado por robo y extorsión.

Desde el día del asesinato, Víctor no aparece por ningún lado y hoy hay una orden de aprehensión en su contra. Julio César Arias, padre de Laura, recuerda que su hija era modelo de vestidos de novia, que a los 20 años suspendió esa actividad por su embarazo y después de separarse del padre de su hijo se reencontró con Víctor cuando asistía al penal estatal de Puente Grande a visitar a un primo cercano.



El padre de la joven considera que la fiscalía de Jalisco, en el oeste de México, no ha hecho lo suficiente para encontrar al presunto homicida de su hija, puesto que ha sido él quien prácticamente ha realizado las labores de investigación.



“Hasta hace unas semanas no había orden de aprehensión porque no había testigos; [sin embargo], me puse a buscar y encontré a un repartidor que vio cómo este sujeto tiraba la moto encima de mi hija y le prendía fuego, pero cuando se acercó lo amenazó con una pistola y mejor se fue”, señala.



Además, logró saber que Víctor, su hermano y sus padres salieron hace algunas semanas de Guadalajara y llegaron a Tijuana, informó de este hecho a la fiscalía de Jalisco, pero nada ocurrió, por eso Julio César piensa que el presunto asesino de su hija está ahora en Estados Unidos.



Según la carpeta de investigación a la que el padre de Laura pudo acceder, apenas hace unos días el homicida de su hija la golpeó dentro de la casa donde vivía y la asfixió con un cinturón, después sacó el cuerpo desnudo a la calle, le arrojó encima una motocicleta, abrió el tanque de gasolina y la incendió.



Julio César señala que el sábado 28 de abril Laura llegó a su casa para dejar a su hijo porque esa noche saldría a una fiesta con Víctor, desde entonces su nieto vive con él.



Después de que Víctor salió de prisión convenció a Laura de irse a vivir con él y le dijo que la apoyaría, que se llevara a su hijo con ellos, pero pronto trató de aislarla de todo mundo y la obligó a cerrar sus redes sociales.



Julio César recuerda que ella le enviaba mensajes para platicar y le pedía ayuda, pero cuando él le ofrecía sacarla de la casa de Víctor, Laura se arrepentía e intentaba estar de nuevo con su pareja.



Por ahora, lo que ha logrado es que el gobierno del estado le otorgue a su nieto una pensión mensual de 3 mil pesos hasta los 18 años.



