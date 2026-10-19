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Vehículos afectados tras las intensas lluvias, en Santiago, Chile, el 13 de octubre de 2026. (Javier Torres / EFE)
Vehículos afectados tras las intensas lluvias, en Santiago, Chile, el 13 de octubre de 2026. (Javier Torres / EFE)
/ JAVIER TORRES
Por Agencia EFE

Chile se prepara este lunes para un nuevo temporal que comenzará en las próximas horas y que tiene a cinco regiones de la zona norte y centro en alerta por riesgo de inundaciones.

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