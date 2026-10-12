icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El caudal de las cataratas del Iguazú incrementado debido a efectos por el fenómeno El Niño, que cerró su acceso turístico el 12 de octubre de 2026. (Capturas de X @AlertaNews24)
El caudal de las cataratas del Iguazú incrementado debido a efectos por el fenómeno El Niño, que cerró su acceso turístico el 12 de octubre de 2026. (Capturas de X @AlertaNews24)
Por Agencia AFP

Las autoridades cerraron este lunes el acceso turístico a las cataratas del Iguazú en el noreste argentino por la crecida del río homónimo, mientras se han emitido alertas por el aumento de los caudales de los ríos Paraná y Uruguay debido a las lluvias que se prevén por el fenómeno El Niño.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.