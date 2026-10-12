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El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, durante una alocución, el 13 de septiembre de 2026. (Presidencia de Colombia / EFE)
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, durante una alocución, el 13 de septiembre de 2026. (Presidencia de Colombia / EFE)
/ PRESIDENCIA DE COLOMBIA
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este domingo que su Gobierno se puso como fecha límite el próximo 31 de diciembre para tener listas las medidas y evitar un apagón eléctrico por el fenómeno El Niño, que según las previsiones se extenderá durante el primer semestre de 2027.

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