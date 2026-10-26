Diez provincias de la costa y sierra de Ecuador seguirán registrando lluvias intensas y tormentas en los próximos días como efecto del Fenómeno El Niño, que “ha iniciado una fase de mayor apogeo”, informó este lunes el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Las precipitaciones se concentrarán en las provincias de Esmeraldas, fronteriza con Colombia; Santo Domingo, Los Ríos, Manabí, Guayas, Santa Elena, Pichincha, Bolívar, Loja y Galápagos.

De acuerdo a la institución, las lluvias más intensas ocurrieron este lunes y provocaron inundaciones en ciudades como Guayaquil, la más poblada del país, lo que también causó que se suspendieran las clases vespertinas y nocturnas en esa urbe.

Las lluvias se replicarán este martes desde la madrugada. El pico de intensidad será entre las 15:00 hora local (20:00 GMT) y las 17:00 (22:00 GMT).

El Inamhi señaló que, en lo que va de septiembre y octubre, la mayor parte del Litoral ya supera el 50 % de las precipitaciones normales de sus épocas lluviosas, correspondientes a meses de enero a abril.

Por ejemplo, Guayaquil, en septiembre y octubre ya ha alcanzado los 683,9 milímetros, de los 1.055,6 milímetros de su acumulado normal en época lluviosa (enero a abril).

“La predicción para el jueves y el viernes muestra un escenario similar a lo ocurrido hoy”, indicó la entidad.

Ante la alerta de más lluvias durante la madrugada, la ministra de Educación, Gilda Alcívar, señaló que se activarán las clases virtuales en aquellas zonas de Guayaquil, y los municipios aledaños de Samborondón y Durán, que “presenten afectaciones en la movilidad por inundaciones”.

Estas precipitaciones se juntarán con la marea alta que se registrará en el río que rodea Guayaquil, lo que puede dificultar el drenaje de las aguas lluvias, favorecer su acumulación en sectores bajos y aumentar el riesgo de anegamientos e inundaciones, especialmente en zonas vulnerables y áreas cercanas al río Guayas y sus afluentes.

A inicios de septiembre, el Gobierno ecuatoriano declaró la alerta roja en todo el territorio ante la llegada del Fenómeno El Niño y el presidente, Daniel Noboa, elevó a prioridad nacional el fortalecimiento de las acciones de prevención y preparación, con el objetivo, entre otros, de que se asignen presupuestos requeridos por los ministerios.

Según cifras de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), alrededor de 1,3 millones de personas están expuestas a los efectos de El Niño en 17 de las 24 provincias del país.

Hasta el momento, las fuertes lluvias vinculadas a El Niño han dejado tres personas fallecidas y 30.486 afectadas en todo el país desde finales de agosto.

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