Dos trabajadores rurales murieron ahogados mientras trasladaban ganado en la provincia argentina de Corrientes (noreste) para ponerlo a resguardo de la crecida del río Paraná, confirmó el lunes a la AFP un funcionario provincial, en medio de intensas lluvias provocadas por el Fenómeno El Niño.

Las precipitaciones causaron la crecida del río en varias provincias argentinas del noreste argentino y en Paraguay. Solo en Corrientes provocaron, hasta este lunes, más de 800 evacuaciones, según los últimos datos oficiales de la provincia.

MONITOREO Y DESPLIEGUE DE FUERZAS FEDERALES ANTE LA CRECIDA DE LOS RÍOS EN EL LITORAL En el marco del Plan ENOS, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) continúa monitoreando la situación hídrica en el Litoral y articulando acciones con Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y las autoridades provinciales. 📍 Corrientes • Corrientes Capital, Paso de la Patria e Itatí: Permanecen en etapa de evacuación por la crecida del río Paraná. Gendarmería Nacional colabora en las tareas de asistencia a las familias afectadas. • Goya y Bella Vista: Se mantienen en estado de alerta, con seguimiento permanente de los niveles del río. • Paso de los Libres, Yapeyú y Bonpland: Aunque el río Uruguay presenta una tendencia descendente, Paso de los Libres continúa en etapa de evacuación y las otras dos localidades permanecen en alerta. • Ituzaingó e islas Apipé Grande y Paloma: Continúa el monitoreo del río Paraná y la asistencia a las personas evacuadas, en coordinación con los organismos de emergencia. Prefectura Naval Argentina realiza tareas de patrullaje y control en las zonas afectadas, en articulación con Gendarmería Nacional. 📍 Misiones • Eldorado, Montecarlo y San Javier: Efectivos de Gendarmería Nacional mantienen controles y tareas de monitoreo. — Agencia Federal de Emergencias (@AFE_Arg) October 19, 2026

Los dos ganaderos fallecieron “en el contexto de arrear animales de paso de una isla a la otra porque está creciendo el río y sacan a los animales para poder protegerlos”, dijo a la AFP el Director de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lovinson.

El impacto del Fenómeno El Niño se extiende a otras provincias como Chaco, Entre Ríos y Misiones, donde medios locales difundieron imágenes de pueblos cubiertos de agua por la crecida de los ríos Paraná, Uruguay o Iguazú.

El gobierno de Chaco emitió alerta roja para algunas localidades ubicadas fuera de las defensas contra inundaciones.

En Entre Ríos, en emergencia hídrica desde agosto, siete familias fueron evacuadas por la crecida del río Uruguay.

En las Cataratas del Iguazú, en la provincia de Misiones, el caudal del río llegó a multiplicar por diez su promedio habitual debido a las crecidas, mientras que las pasarelas de acceso a la Garganta del Diablo, el salto más emblemático del conjunto, permanecen cerradas preventivamente desde agosto.

En la paraguaya Ciudad del Este, unas 1.000 familias fueron evacuadas la semana pasada por inundaciones asociadas al fenómeno.

Las lluvias están relacionadas con El Niño, un fenómeno climático que eleva la temperatura de la superficie del océano Pacífico y altera los patrones de vientos y precipitaciones en el planeta.

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