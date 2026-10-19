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Agentes de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) de la Gendarmería general de Argentina monitorean los efectos del Fenómeno El Niño en Corrientes, el 19 de octubre de 2026. (Foto de la Agencia Federal de Emergencias de Argentina)
Agentes de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) de la Gendarmería general de Argentina monitorean los efectos del Fenómeno El Niño en Corrientes, el 19 de octubre de 2026. (Foto de la Agencia Federal de Emergencias de Argentina)
Por Agencia AFP

Dos trabajadores rurales murieron ahogados mientras trasladaban ganado en la provincia argentina de Corrientes (noreste) para ponerlo a resguardo de la crecida del río Paraná, confirmó el lunes a la AFP un funcionario provincial, en medio de intensas lluvias provocadas por el Fenómeno El Niño.

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